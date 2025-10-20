Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet onderzoekt kinderplatform Roblox op veiligheid: wat is er aan de hand?

Na platforms als Instagram en TikTok is nu ook Roblox aan de beurt. Het kabinet wil weten hoe veilig het populaire gameplatform eigenlijk is voor kinderen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat er een onderzoek komt naar de risico’s voor jonge gebruikers.

Roblox is wereldwijd razend populair, vooral onder kinderen, die er zelf spelletjes kunnen bouwen of andermans creaties kunnen spelen. Toch ligt het platform al langer onder een vergrootglas. Regelmatig duiken verhalen op over gewelddadige of seksueel getinte spellen, online oplichters en chatschandalen waarbij kinderen het slachtoffer worden.

Onderzoek naar kinderrechten

In de Verenigde Staten leidde dat zelfs tot rechtszaken. Zo spanden ouders en de staat Louisiana juridische procedures aan tegen Roblox vanwege zorgen over de veiligheid van minderjarigen.

Het kabinet gaat nu een zogenoemde Kinderrechten Impact Assessment uitvoeren, een methode om te kijken wat platforms betekenen voor het welzijn en de rechten van kinderen. Die aanpak werd eerder gebruikt bij onderzoeken naar TikTok, Snapchat en Instagram.

Het doel is om beter in kaart te brengen waar de risico’s liggen en welke stappen nodig zijn om kinderen online beter te beschermen.

Maatregelen van Roblox

Roblox zelf heeft de afgelopen jaren wel maatregelen genomen. Zo is er een leeftijdsverificatie met gezichtsherkenning, meer controlefuncties voor ouders en de mogelijkheid om misbruik te melden.

Toch blijken deze veiligheidsmaatregelen in de praktijk makkelijk te omzeilen, bijvoorbeeld door een andere leeftijd op te geven of het gezicht van een ouder kind te gebruiken. Daar wordt niet voldoende op gecontroleerd, met als gevolg dat te jonge kinderen toch toegang krijgen tot Roblox.

Eerder gaf een groot deel van ouders in Nederland al aan een social mediaverbod tot 15 jaar wel te zien zitten, nadat artsen hun zorgen benadrukten.

Ouders spelen belangrijke rol

Volgens deskundigen ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de techbedrijven, maar ook bij ouders. Zij zouden met hun kinderen moeten praten over wat ze online doen en alert blijven op signalen van misbruik of grensoverschrijdend gedrag.

Waar het lijkt dat het kabinet een stokje wil steken voor gebruik van het platform, benadrukt het dat digitale platforms niet alleen risico’s, maar ook kansen bieden voor jongeren. Om te leren, ontspannen en contact te maken, vertelde demissionair staatssecretaris Van Marum (BBB) van Binnenlandse Zaken aan het NOS Jeugdjournaal. De uitdaging ligt volgens Binnenlandse Zaken in het vinden van de juiste balans tussen vrijheid en veiligheid online.

Vorige Volgende

Reacties