Rob Jetten noemt Caroline van der Plas ‘voorzitter van Geert Wilders-fancub’

D66-leider Rob Jetten heeft in een interview met De Volkskrant een flinke sneer uitgedeeld naar Caroline van der Plas (BBB). Hij noemt haar de „voorzitter van de Geert Wilders-fanclub”. Ook zei hij dat de droomcoalitie van Dilan Yesilgöz „lachwekkend” is.

De BBB zakt steeds verder in de peilingen, bleek gisteren. De partij staat in de laatste peiling op 2 zetels.

Rob Jetten over Caroline van der Plas

Jetten benoemt specifiek de kritiek die Caroline van der Plas heeft op de Raad van State. Volgens de BBB is de hoge wetgevingsadviseur te politiek gekleurd en moet de Tweede Kamer over benoemingen gaan. Bij WNL op Zondag zei Van der Plas dat er „veel D66-mensen” in de Raad van State zitten, wat meteen werd tegengesproken door presentator Frank van Leeuwen. Van de huidige zeventien staatsleden bij de afdeling advisering zijn er twee politiek actief geweest voor D66. De Raad van State zegt zelf dat inhoudelijke kennis vooropstaat bij benoemingen. „Partijpolitiek is bij ons geen uitgangspunt”, zei een woordvoerder eerder tegen persbureau ANP.

In het interview met De Volkskrant gaat Jetten tekeer over de uitspraken van Van der Plas. „Ik vind het niet normaal dat Caroline van der Plas over de Raad van State op tv zegt dat de juristen daar politiek gekleurd zijn: are you fucking kidding me? Ze is gewoon de voorzitter van de fanclub van Geert Wilders geworden: ze kopieert zijn teksten en doet er nog een schepje bovenop. Dat zit nu, mede dankzij de VVD, wel gewoon in het centrum van de macht.”

De krant vroeg Jetten ook of bij zijn partij een rechtser geluid is gaan klinken. „Ik vind die rechts-links-discussie de minst boeiende”, zei hij. Het gaat Jetten meer om weke ‘vibe’ je voelt bij een partij. „Het is wel een heel saaie, fletse bedoening bij VVD, GroenLinks-PvdA en CDA. Ze willen alleen maar rust en stabiliteit uitstralen.” D66 noemt hij een „heel gretige club die er in de coalitie vol voor gaat”.

Hij vraagt zich af of de vraag met wie hij in een kabinet wil nu relevant is. „De vraag is veel meer of het ons gaat lukken om Wilders te verslaan. En of we dit keer niet een extreem kabinet krijgen.”

Droomcoalitie van Yesilgöz

Vorige week gaf Dilan Yeşilgöz haar ideale coalitie prijs. Wat de leider van de VVD betreft, gaan we haar partij in een volgend kabinet zien met D66, CDA, BBB en JA21. Eerder sloot ze PVV en GroenLinks-PvdA uit voor samenwerking. Jetten: „Nou, de droomcoalitie van VVD-leider Yesilgöz met daarin JA21 en D66 is bijna lachwekkend. Als kiezers denken: gaat dat gebeuren? Nou, dat lijkt me niet. Ik zou niet weten hoe we onze ambities daarmee waar moeten maken.”

Wel zegt D66’er alleen PVV en FvD categorisch uit te sluiten. Over JA21 heeft hij nog twijfels. „Wat ik afgelopen jaren interessant vond bij Joost Eerdmans was dat hij het fanatiekst meedeed in de strijd tegen de btw-verhoging en de onderwijsbezuinigingen. Maar onze standpunten over de rechtsstaat en migratie staan ver van elkaar af.”

