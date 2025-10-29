Deel dit artikel: Share App Mail Pin

PVV’er die AI-beelden maakte van Timmermans lijkt zetel te houden

PVV-Kamerlid Maikel Boon lijkt zijn zetel te behouden, ondanks de ophef over AI-beelden die hij zou hebben gemaakt van Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). Volgens de exitpoll van Ipsos I&O haalt de PVV 25 zetels, waarmee Boon, nummer 23 op de lijst, in de Tweede Kamer mag blijven.

Boon kwam deze week negatief in het nieuws nadat bleek dat hij, samen met partijgenoot Patrick Crijns, betrokken was bij het maken en verspreiden van racistische en lasterlijke nepbeelden. De affaire veroorzaakte veel verontwaardiging, zowel binnen als buiten de politiek.

AI-plaatjes van Timmermans

De gemanipuleerde afbeeldingen lieten onder meer karikaturen zien van moslims en mensen met een migratieachtergrond die witte Nederlanders bedreigden. Ook ging een AI-plaatje rond waarop te zien was hoe Frans Timmermans door de politie in handboeien werd afgevoerd.

Voor Timmermans was de maat vol. Hij deed aangifte en noemde de beelden „doelbewuste laster en karaktermoord”. Na een verkiezingsnederlaand besloot hij woensdagavond te vertrekken als partijleider.

Geen sancties voor Boon en Crijns

Ondanks de ophef besloot PVV-leider Geert Wilders de twee partijleden niet te straffen. „Ik heb Boon en Crijns gezegd dat ze geen sancties hoeven te vrezen”, verklaarde hij eerder. Wel bood hij zijn excuses aan Timmermans aan, iets wat hij zelden doet. „Ik vond dat dit niet had moeten gebeuren”, zei Wilders.

Patrick Crijns, die op plek 34 van de kandidatenlijst staat, maakt overigens geen kans op een Kamerzetel. Boon daarentegen lijkt met zijn 23e plek wél zeker van een plaats in de nieuwe Tweede Kamer.

Wilders mild over vertrek Timmermans

De rel rond de AI-beelden overschaduwde deels de verkiezingsavond. Terwijl andere partijen in feestzalen hun uitslagen vierden, stond Wilders journalisten te woord in het Tweede Kamergebouw. Volgens hem heeft de ophef geen invloed op de uitslag gehad. „Ik heb goed campagne gevoerd”, zei hij. „Misschien niet zo extreem als vorige keren, maar ik heb voldoende uitgelegd waarom het vorige kabinet geen succes was. Daar ligt het niet aan.”

Opvallend was dat Wilders zich respectvol uitliet over zijn vertrekkende politieke tegenstander. „Ik heb alleen maar respect voor zijn besluit”, zei hij over het vertrek van Timmermans om op te stappen. Toch maakte hij duidelijk dat hij zelf nog lang niet van plan is te stoppen. „U bent tot mijn 80e niet van mij af”, grapte hij. „Timmermans zei ooit dat het tijdperk Wilders voorbij is. Nou, maak je borst maar nat, ik begin net.”

