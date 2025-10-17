Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo zouden de zetels op dit moment verdeeld worden: PVV levert in, D66 groeit

Er is een verschuiving te merken in de peilingen rond de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025. De PVV verliest een paar zetels, waardoor het CDA van Henri Bontenbal de partij op de hielen zit. Ook D66 loopt verder in en laat de VVD achter zich. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos I&O.

In bovenstaande video zie je hoe Nederlanders in programma Nieuws van de Dag reageren op Henri Bontenbal als mogelijke premier.

Zetelverdeling nieuwe peiling

Als de verkiezingen nu zouden plaatsvinden, zou dit de zetelverdeling zijn:

PVV: 29 (-2)

CDA: 25 (+1)

GL-PvdA: 22

D66: 18 (+4)

VVD: 14 (+1)

JA21: 12 (-1)

PvdD: 4 (-1)

BBB: 4

SP: 4

FVD: 4

DENK: 3 (-1)

Volt: 3 (-1)

SGP: 3 (-1)

CU: 3 (+1)

50PLUS: 2

NSC: 0

De peiling is gehouden na publicatie van de CPB-doorrekeningen en het RTL4-debat. Vooral D66-leider Jetten en CDA-leider Henri Bontenbal kregen de meeste waardering voor hun optreden. Niet alleen van hun eigen kiezers, maar deels ook van degenen die een andere partij kiezen.

Slag om de arm

De peiling kent een onzekerheidsmarge van 1 tot 3 zetels. Bovendien zijn veel kiezers nog niet zeker over hun keus. Nog maar 17 procent is (vrijwel) zeker over wat te stemmen. Ruim een derde van de deelnemers heeft een voorkeur, maar twijfelt nog en ook een derde heeft een zwakke voorkeur. De rest (14 procent) weet het nog echt niet.

Aan deze peiling deden 2718 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee. Het onderzoek is representatief en Ipsos I&O voerde het uit in samenwerking met het tv-programma Pauw & De Wit.

