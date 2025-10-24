Deel dit artikel: Share App Mail Pin

PVV krijgt veeg uit de pan van Jimmy Dijk: ‘Levert niet’

De Tweede Kamerverkiezingen komen nu echt dichtbij en de politieke statements, felle uitspraken en debatten vliegen je om de oren. Terwijl Geert wilders (PVV), Henri Bontenbal (CDA), Frans Timmermans (GL-PvdA) en Dilan Yeşilgöz (VVD) gisteren debatteerden bij SBS, zat SP-leider Jimmy Dijk bij Nieuws van de Dag en was kritisch over de PVV.

Het debat van gisteren, het eerste waar Wilders overigens aan meedeed vanwege een dreiging, verliep fel. Er waren veel verschillende meningen, maar één werd door de meerderheid gedeeld: ‘Wij gaan niet regeren met de PVV’.

Jimmy Dijk kritisch op PVV

Nadat de PVV in het vorige kabinet de kans had om te leveren, liep het regeren samen met VVD, NSC en BBB nogal in het honderd. Het kabinet sneuvelde en dat zorgde ervoor dat we aanstaande woensdag weer naar de stembus mogen. In de studio van Nieuws van de Dag zit PVV-kiezer Cindy Slaper, die in het RTL-debat van 2023 voor een memorabel moment zorgde. Ze vertelde hoe moeilijk zij het had met het betalen van alledaagse dingen, waarna Geert Wilders beloofde dat ‘meteen op te lossen’. Na dat debat schoot de PVV in de peilingen omhoog.

Dijk over hoe de PVV dat in het kabinet benaderd heeft: „Er is gewoon niet geleverd. Er was een meerderheid om het eigen risico af te schaffen, om de prijs van boodschappen te verlagen, de huren te bevriezen. Daar was allemaal een meerderheid voor, en daar hebben PVV-bewindslieden niet op geleverd. Dat vind ik heel kwalijk.”

‘Weer op PVV stemmen’

Ook zegt de SP-leider dat hij snapt dat je moet samenwerken en „compromissen moet sluiten”, maar „iets zo heftig stellen en dan niet leveren” gaat er bij hem niet in. Volgens Dijk zijn er legio voorbeelden op te noemen waarbij er in de Tweede Kamer een meerderheid was, maar bewindslieden, ministers van de PVV dus, dat niet klaar hebben gespeeld. Toch gaat Cindy Slaper weer op Wilders stemmen, zegt ze.

„Gaat weer niet gebeuren hoor”, is de opmerking daarop in de studio (overigens niet van Dijk). Cindy: „Zeer zeker wel.” Toch lijkt de kans klein dat de PVV aan de knoppen zal kunnen draaien, want bijna alle grote partijen sluiten de rechtse partij uit. Dijk tegen Cindy: „Ik snap u ook. In het beeld is overgekomen dat Wilders er álles aan doet om het voor elkaar te krijgen. Ik trek dat in twijfel. Bij meerdere voorstellen was er een meerderheid en heeft de PVV zélf niet geleverd.”

In de video hierboven zie je wat er nog meer wordt gezegd over dit issue.

