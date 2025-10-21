Deel dit artikel: Share App Mail Pin

PVV stijgt weer flink in peiling, nog veel zwevende kiezers

De dag dat we naar de stembus mogen komt steeds dichterbij. Uit de laatste peiling van EenVandaag nestelt PVV zich weer fier aan kop, zet D66 de stijgende lijn voort en lijkt BBB steeds verder weg te zakken. Maar wat óók bleek: veel kiezers zweven nog.

De peiling werd grotendeels uitgevoerd vóór het RTL-debat van afgelopen zondag.

Nog veel zwevende kiezers

Bijna de helft van de mensen (47) weet nog niet waar ze op gaan stemmen. Een maand voor de verkiezingen twijfelde precies de helft (50 procent) nog. Uit onderzoek van het Opiniepanel blijkt dat zij de komende week gaan letten op de plannen van de partijen en actuele gebeurtenissen in de gaten houden. Verder laten de zwevende kiezers zich leiden door debatten en de uitslag van een kieswijzer.

Ook de stand in de peilingen kan een rol spelen, vooral voor mensen die strategisch willen stemmen. Vooral GroenLinks-PvdA- (38 procent), JA21- (34 procent) en CDA-stemmers (33 procent) kiezen tactisch. Vier op de tien strategische stemmers willen een bepaalde coalitie mogelijk maken. Drie op de tien, vooral PVV-kiezers, stemmen juist strategisch om een coalitie onmogelijk te maken.

Stemadvies vragen aan een chatbot is in ieder geval géén goed idee, bleek eerder vandaag.

PVV weer fier aan kop

De PVV krijgt er in de peiling 3 zetels bij en staat weer op 34 virtuele zetels. Partijleider Geert Wilders staakte tijdelijk zijn campagne na een mogelijke dreiging aan zijn adres. Een Belgische terreurcel zou een aanslag op Wilders en andere doelwitten zou willen plegen. Afgelopen vrijdag heeft de PVV-leider de campagne hervat met een optreden bij SBS6-optreden Vandaag Inside (een video waarin Wilders praat over Johan Derksen als minister van Asiel zie je hierboven).

Het hervatten van de campagne is voor enkelen een reden om op hem te stemmen, maar de zetelwinst zit ‘m er vooral in dat kiezers zich in het licht van de naderende verkiezingen realiseren dat ze strategisch op de PVV willen stemmen. Dat zijn vooral kiezers die eigenlijk op JA21 of FVD wilden stemmen.

D66 zit nog steeds stevig in de lift. De partij staat op 16 zetels. Vorige week waren dat er 14 en een maand geleden zelfs nog maar 11. De afgelopen dagen was partijleider Rob Jetten onderwerp van gesprek door het RTL-debat. Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) betichtte hem ervan dat hij stond te „jokken” over het toelaten van nieuwe medicijnen in het basispakket. Jetten noemde die aanval later „kansloos”. In hoeverre dat de peilingen beïnvloedt, is dus nog niet helemaal zeker.

Verder zijn er weinig verschuivingen. GroenLinks-PvdA en CDA blijven stabiel, met respectievelijk 25 en 23 zetels. VVD krijgt er een zetel bij sinds de vorige peiling, bij JA21 gaat er een zetel af. De BBB zakt van 4 naar 2 zetels. 50PLUS haalt voor de derde peiling op rij minstens één zetel.

