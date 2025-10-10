Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer aangiftes blijven liggen: politie heeft geen tijd voor onderzoek

Heb je onlangs aangifte bij de politie willen doen, maar hoor je nog verdacht weinig terug? Dat is misschien geen toeval: de politie heeft de afgelopen jaren steeds meer moeite om alle aangiften van misdrijven daadwerkelijk te onderzoeken. Door een groot tekort aan personeel en tijd blijven steeds meer zaken liggen.

De politie stopte in 2024 bijna 3.700 onderzoeken naar ernstige misdrijven, zoals mishandeling en woninginbraak, vanwege een gebrek aan personeel.

Een forse toename: dat aantal is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2020, toen was dit maar bij 19.100 zaken het geval. Dit blijkt uit recente cijfers die door de politie zijn gedeeld met het onderzoeksprogramma Pointer en de NOS. Het beroep van een politieagent wordt er ook niet gemakkelijker op. Metro schreef al eerder over hoe vaak politieagenten met geweld en agressie te maken hebben.

Personeelstekorten bij de politie

Wat is er aan de hand dat er zo veel aangiftes blijven liggen? De reden is duidelijk: de politie kampt met flinke personeelstekorten. Die zijn deels te verklaren door de groeiende hoeveelheid taken. Volgens Gert Veurink, politiechef bij de eenheid Oost-Nederland, is de werkdruk de afgelopen jaren fors toegenomen. „Denk aan alle inzet bij demonstraties en de NAVO-top, de vele meldingen over personen met verward gedrag, bewaken en beveiligen. Dat maakt dat we steeds meer moeten kiezen.”

Vooral bij de afdeling recherche is de nood hoog. Van de ongeveer tienduizend rechercheurs zullen er de komende jaren ruim vijftienhonderd met pensioen gaan, waardoor de tekorten verder oplopen. Om dat gat te dichten, zet de politie in op versnelde opleidingstrajecten. Sinds deze zomer kunnen ook mensen van buiten instromen zonder eerst de volledige politieopleiding te volgen.

Toch blijft de financiële situatie zorgelijk. De politie vraagt jaarlijks 350 miljoen euro extra om de grootste knelpunten aan te pakken. Of dat geld er daadwerkelijk komt, hangt af van het volgende kabinet.

Niet behandelde zaken door de politie

Om wat voor aangiftes gaat het dan die niet door de politie kunnen worden behandeld? Vorig jaar werden zeker 3700 ‘high impact crimes’, waaronder inbraken, mishandelingen en bedreigingen, vroegtijdig beëindigd door capaciteitsproblemen. Dat zijn er twee keer zoveel als in 2020.

Aangiften van veelvoorkomende criminaliteit blijven nog vaker onaangeroerd liggen. Het gaat dan om delicten als fietsendiefstal, online oplichting, autokraak en winkeldiefstal. Daarvan legde de politie er vorig jaar zo’n 42.000 opzij door tekorten, tweeënhalf keer zoveel als in 2020.

Zorgelijke situatie

Gert Veurink erkent de schrijdende situatie: „Er zal altijd meer werk zijn dan we aankunnen, maar zo groot als de problemen nu zijn, vinden wij zorgelijk.” In de eerste helft van dit jaar zijn al zeker 24.000 zaken vroegtijdig beëindigd wegens tijd- en personeelsgebrek.

Voor slachtoffers leidt dit soms tot verontrustende situaties. Want ook heftige zaken zoals mishandelingen of zedenzaken, krijgen volgens de politie zeker niet altijd de prioriteit en aandacht die ze verdienen. Wat ook meespeelt, is bewijs dat verloren gaat omdat er niet genoeg capaciteit is om een plaats delict uit te kammen, data te analyseren of getuigen te horen. Dat verkleint de kans op een succesvolle rechtszaak.

Criminaliteit in Nederland

De werkdruk bij de politie neemt dus toe, maar dat komt niet doordat er meer misdrijven worden gepleegd. In 2024 registreerde de politie ruim 94.000 high impact crimes, vier jaar eerder stond dat aantal iets hoger op bijna 105.000. De veelvoorkomende criminaliteit nam tussen 2020 en 2024 licht toe. Maar dat biedt geen verklaring voor de toename in stopgezette onderzoeken.

Als de politie een onderzoek stopt vanwege capaciteit, betekent dat dat er nog wel aanknopingspunten voor verder onderzoek zijn. Dus is het aan de politie om scherpe keuzes te maken, schrijft de politiewoordvoerder. „De inzet van capaciteit wordt gebaseerd op de ernst van het misdrijf, de beschikbare bewijsvoering en de kans op een succesvolle vervolging.”

