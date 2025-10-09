Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politici reageren op akkoord Israël en Hamas: van ‘het beste nieuws in twee jaar’ tot ‘Israël mag niet wegkomen’

Israël en Hamas hebben een akkoord bereikt over de eerste fase van een wapenstilstand in de Gazastrook. De meeste Nederlandse politici reageren positief en zijn voorzichtig optimistisch.

Sinds de aanslag van Hamas op 7 oktober 2023 tijdens een Israëlisch festival is het oorlog in de Gazastreek. Op die dag zorgde Hamas voor een slachting in Israël. ‘We zijn in oorlog’, meldde premier van Israël Benjamin Netanyahu meteen. Israël reageerde allesverwoestend in Gaza. ‘Zelfverdediging’, meent Israël. ‘Genocide’, vinden onder meer de Verenigde Naties.

De Amerikaanse president Donald Trump presenteerde vorige week een twintigpuntenplan dat moest leiden tot de vrijlating van de Israëlische gijzelaars en tot vrede in het gebied. Trump dreigde met een „ongekende hel” als Hamas het aanbod zou afwijzen. De president meldde vannacht dat Israël en Hamas overeenstemming hebben bereikt over de eerste fase van een vredesakkoord. Hamas laat de nog levende Israëlische gijzelaars vrij en Israël trekt zijn leger terug tot achter een afgesproken lijn. Vanaf 11.00 uur zou direct een staakt-het-vuren ingaan in Gaza.

Dick Schoof roept op akkoord snel uit te voeren

Minister-president Dick Schoof noemt de aankondiging van het akkoord een „langverwachte doorbraak”. Op X roept hij op het akkoord „zo snel mogelijk” uit te voeren. „Zodat alle gijzelaars worden vrijgelaten en humanitaire hulp voor Gaza massaal toeneemt.” De demissionaire premier bedankt Trump voor zijn vredesplan en spreekt ook zijn dank uit voor de inzet van Egypte, Qatar en Turkije.

„Dit zou een einde kunnen betekenen aan het lijden van zoveel mensen: de gijzelaars en hun families en de bevolking van Gaza”, licht de premier toe. „De overeenkomst moet ook een stap zijn naar een rechtvaardige en duurzame vrede.”



The announcement of a Gaza ceasefire agreement is a long-awaited breakthrough. This could mean an end of the suffering of so many people: the hostages and their families, and the people of Gaza. Now the agreement needs to be implemented as quickly as possible, so that all… — Dick Schoof (@MinPres) October 9, 2025

Van Weel (VVD): ‘Van zeer grote betekenis’

Dilan Yeşilgöz noemt de overeenkomst een „hoopvol bericht”. „Dit akkoord tussen Israël en Hamas zou een grote stap richting vrede zijn”, zegt de VVD-leider op X. „Dan kan er eindelijk een einde komen aan het leed van onschuldige mensen en kunnen de gijzelaars terugkeren.”

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD) noemt de overeenstemming op X „van zeer grote betekenis”. „Laat dit een keerpunt zijn voor vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten en een einde brengen aan twee jaar onbeschrijfelijk leed.”

Volgens Van Weel is het cruciaal dat afspraken worden uitgevoerd, te beginnen met de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars en ongehinderde humanitaire toegang voor Gaza. De bewindspersoon bedankt Trump voor zijn leiderschap en noemt de diplomatieke inzet van bemiddelaars Egypte, Qatar en Turkije essentieel voor de totstandkoming van deze deal. Hij benadrukt dat ingezet moet worden op overeenstemming over de overige stappen van het vredesakkoord en een duurzaam toekomstperspectief.

GL-PvdA en PVV reageren positief

Frans Timmermans juicht de overeenkomst tussen Israël en Hamas over de eerste fase van een vredesakkoord toe. „Wat moet dit een ongelooflijk moment van opluchting en hoop zijn voor de gijzelaars en hun dierbaren. Ook voor de burgerbevolking van Gaza die zoveel heeft geleden onder de genocide”, schrijft de leider van GroenLinks-PvdA op X. Hij hoopt dat het akkoord een eerste stap is op weg naar een rechtvaardige en duurzame vrede.

„Geweldig nieuws dat er een akkoord is over de eerste fase van de wapenstilstand en de gijzelaars snel worden vrijgelaten”, schrijft PVV-leider Geert Wilders op X. „Iedereen is gebaat bij vrede.”

BBB en JA21 blij

„Het beste nieuws dat we hebben gehad in twee jaar”, noemt Caroline van der Plas het akkoord tussen Israël en Hamas tegen persbureau ANP. De BBB-leider hoopt dat er snel vrede is, „zonder Hamas”. Ze vindt dat de organisatie volledig ontwapend moet worden en geen enkele rol meer mag hebben. De politica zegt het ook belangrijk te vinden dat leden en sympathisanten van Hamas die het gebied verlaten, Nederland niet binnenkomen. Ze verzoekt het kabinet om daarom de screening aan te scherpen voor mensen uit dat gebied. Naar Trump moeten veel credits gaan, vindt Van der Plas, wegens zijn rol bij de totstandkoming van de deal.

JA21-leider Joost Eerdmans is blij met de deal waarover Israël en Hamas een akkoord hebben bereikt. „Het is hoog tijd dat gijzelaars naar huis kunnen en dat de Gazaanse bevolking toegang krijgt tot noodhulp.” Net als bij andere Nederlandse politici klinkt ook terughoudendheid door in de reactie van Eerdmans. „Dit is een eerste stap, nu moeten beide partijen zich committeren aan de rest van het plan”, meldt hij via zijn woordvoerder.

DENK eist sancties

Partijleider Stephan van Baarle van DENK vindt dat de druk op Israël moet worden opgevoerd, ondanks de overeenstemming. „Wij willen nog steeds dat er sancties worden ingesteld tegen Israël en de regering van Netanyahu, want Israël mag niet wegkomen met de misdaden die ze plegen en gepleegd hebben”, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Er moet zo snel mogelijk humanitaire hulp naar Gaza, stelt Van Baarle. Zolang het Israëlische leger nog in de Gazastrook is, is er volgens hem nog sprake van een bezetting. Hij wijst er ook op dat Israël eerder dit jaar een staakt-het-vuren heeft geschonden. Israël moet volgens DENK worden vervangen door een staat waarin alle burgers gelijke rechten hebben en die de naam Palestina moet krijgen.

Reacties SGP, NSC en VOLT

Het akkoord over de eerste fase van een vredesdeal tussen Hamas en Israël is een stap vooruit, vindt partijleider Chris Stoffer van de SGP. De orthodox-christelijke partij steunt Israël. „De gijzelaars moeten nu zonder uitstel vrijgelaten worden. Alleen dan ontstaat er ruimte voor echte vrede in Israël, Gaza en het Midden-Oosten.”

NSC-leider Eddy van Hijum noemt het akkoord op X „hoopgevend nieuws”. „Na veel pijn en verlies eindelijk beweging richting vrede, vrijlating van de gijzelaars en ongehinderde humanitaire hulp.” De deal is de eerste stap naar een duurzame oplossing, hoopt de politicus.

Volgens Laurens Dassen (Volt) is er nog veel onduidelijk over het akkoord. „Maar als dit betekent dat de genocide tot een einde gebracht kan worden, hulp weer toegelaten wordt en de gijzelaars vrijgelaten worden, dan zou dat prachtig nieuws zijn”, reageert de lijsttrekker van Volt op Bluesky. „Belangrijk nu dat Europa toeziet op een rechtvaardige en menselijke uitvoering.”

