Peilingen verkiezingen: partijen die voor spreidingswet asielzoekers zijn, hebben meerderheid

De politieke partijen die de spreidingswet willen behouden, hebben samen een meerderheid in de peilingen. Daarom is het de vraag of de wet na de verkiezingen woensdag inderdaad wordt ingetrokken, zoals het huidige demissionaire kabinet-Schoof van plan is.

In april, met Marjolein Faber (PVV) als asielminister nog in de regering, werd het intrekken van de spreidingswet voor het jaar 2026 verwacht. In de huidige Tweede Kamer zijn de tegenstanders van de spreidingswet momenteel nog in de meerderheid.

De voorstanders hebben in de huidige Tweede Kamer samen 55 zetels, maar staan op 82 virtuele zetels in de laatste Peilingwijzer. In die ‘wijzer’ wordt een gemiddelde getrokken van meerdere peilingen. Onder de voorstanders zijn GroenLinks-PvdA van Frans Timmermans, D66 van Rob Jetten en het CDA van Henri Bontenbal. Timmermans is vandaag volop in het nieuws omdat twee Kamerleden van PVV ‘opruiende AI-beelden’ van hem hebben verspreid. Of dat nog consequenties heeft voor de peilingen is nog afwachten.

PVV juist tegen spreidingswet

De voormalige coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hadden aanvankelijk de ambitie om de spreidingswet „zo mogelijk nog”, in 2024, in te trekken. Maar toenmalig asielminister Marjolein Faber kwam daar later op terug, tot onvrede van haar partijleider Geert Wilders (PVV). In plaats van de wet in te trekken, kwam ze afgelopen voorjaar met een plan om dat begin 2026 te doen. Het kabinet koos voor dit uitstel om gemeenten en provincies duidelijkheid te geven. Zo zouden zij zich kunnen houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de spreiding van asielzoekers.

Door foutmarges kan de werkelijke steun voor een partij enkele zetels afwijken. En hoewel peilingen een trend weergeven, zijn ze geen exacte voorspeller van de verkiezingsuitslag.

Na de verkiezingen volgt natuurlijk de volgende vraag: wie wordt de volgende premier van Nederland. Metro ging de straat op met de vraag: wie zou jij op de post willen zien? Je hoort de antwoorden in de video hierboven.

