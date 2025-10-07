Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bloemen en knuffels bij woning in Terneuzen waar moeder en kind overleden gevonden werden

Voor het appartementencomplex in Terneuzen waar maandag een overleden moeder en kind zijn gevonden, liggen bloemen en knuffels en staan kaarsen, ziet een ANP-verslaggever. Ook dinsdagmiddag blijven er volwassenen en kinderen langskomen met bloemen of knuffels. Sommigen blijven lang staan bij de ingang van het complex, anderen gaan direct weer weg. De recherche is al uren bezig met een buurtonderzoek. Rechercheurs bellen onder meer aan bij woningen in en rond de Vincent van Goghstraat.

Maandag rond 17.30 uur kreeg de politie een melding over twee overleden mensen in het huis. Zij zijn door geweld om het leven gekomen, aldus de politie. De slachtoffers zijn een vrouw van 29 jaar en haar 5-jarige dochter. De vader en andere familieleden en bekenden zijn gehoord als getuigen. Er zijn volgens de politie op dit moment geen verdachten in de zaak.

De politie vermoedt dat moeder en kind in het huis woonden. Het is nog niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld voorafgaand aan hun dood. Alarmeringssysteem P2000 meldde om 18.00 uur een schietpartij in de straat.

