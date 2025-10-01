Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oplichters maken misbruik van Grote Clubactie: kinderen met valse loten aan de deur

De jaarlijkse Grote Clubactie is weer begonnen. Met de verkoop van loten zamelen sport-, cultuur en hobbyverenigingen door heel Nederland geld in. Maar wie een verkoper aan de deur krijgt, moet alert blijven: de Fraudehelpdesk waarschuwt dat oplichters misbruik maken van de actie.

Al sinds 1972 organiseert de Grote Clubactie jaarlijks een loterij om duizenden verenigingen in Nederland een financiële stimulans te geven. De kans is dan ook groot dat je weleens iemand aan de deur hebt gehad met zo’n lot. Met het geld dat ingezameld wordt kunnen verenigingen trainingsmaterialen aanschaffen, een jubileum vieren of bijvoorbeeld nieuwe kleedkamers bouwen. 80 procent van de opbrengst gaat namelijk direct naar de clubkas.

Een mooi initiatief, maar helaas zijn er wederom oplichters actief die van dit goede doel misbruik maken. Bij de Fraudehelpdesk zijn meerdere meldingen binnengekomen van mensen die kinderen aan de deur hebben gehad die loten van de Grote Clubactie verkochten.

Om een lot te kunnen kopen, moesten de melders een QR-code scannen, die vervolgens naar een valse Clubactie-website leidde. Hier vulden de melders netjes hun creditcardgegevens en mailadres in, maar in plaats van een Clubactie-lot te ontvangen, bleken ze zich onbedoeld aangemeld te hebben voor een ongewenst abonnement.

Hoe weet je of een lot betrouwbaar is?

Volgens de Fraudehelpdesk is het dan ook belangrijk om extra alert te zijn als er iemand voor de Grote Clubactie bij je aan de deur komt. Mensen die graag een lot willen kopen, doen er volgens hen goed aan om deze via de website aan te schaffen, zodat ze in ieder geval geen vals lot kopen en aan een ongewenst abonnement vastzitten. Mocht je toch per ongeluk een QR-code hebben gescand en je betaalgegevens hebben ingevuld, kun je het beste contact opnemen met de Fraudehelpdesk voor persoonlijk advies.

