Opkomst verkiezingen daalt opnieuw: verschillen tussen steden groot

De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 was iets lager dan twee jaar geleden. Volgens Ipsos I&O stemde 76,3 procent van de kiesgerechtigden, tegen 77,7 procent in 2023 en 78,7 procent in 2021. De betrokkenheid blijft hoog, maar de dalende trend zet door.

Schiermonnikoog leverde als eerste zijn voorlopige uitslag in, negen minuten sneller dan in 2023. GroenLinks-PvdA bleef er de grootste met 21,6 procent, maar leverde 4 punten in. D66 steeg fors naar 20,5 procent. De opkomst bedroeg 131 procent, doordat ook toeristen mochten stemmen.

Eerste uitslagen druppelen binnen

Op Vlieland werd D66 de grootste partij met 21 procent; GroenLinks-PvdA zakte naar 17,4 procent. Ook daar lag de opkomst opvallend hoog: 112 procent.

In Nederweert bleef de PVV de grootste (24,3 procent), gevolgd door CDA (17) en VVD (16,2). In Boekel ging de PVV eveneens aan kop met bijna 22 procent. De partij van Geert Wilders blijft lokaal stevig verankerd. In Ouder-Amstel won D66 met bijna een kwart van de stemmen, terwijl GroenLinks-PvdA en VVD nek-aan-nek gingen. In Doesburg behaalde de PVV 19,2 procent.

Rotterdam blijft achter

De opkomst verschilde sterk per stad. Rotterdam blijft achter met 63,3 procent, iets lager dan in 2023. In Amsterdam bleef het stabiel op 70,8 procent, terwijl Utrecht juist een stijging zag naar 81,1 procent. De gemeente grapte op X dat kruidnootjes, vrolijke vrijwilligers en een mooie stad wellicht hebben geholpen.

In de loop van de nacht volgen meer uitslagen. Pas laat in de nacht wordt duidelijk wie zich echt de grootste partij van Nederland mag noemen. De exitpoll was namelijk too close too call.

