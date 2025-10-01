Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgepast: deze autostoeltjes zijn levensgevaarlijk

Zowel de Consumentenbond als de ANWB waarschuwt voor twee type autostoeltjes voor kinderen die los kunnen komen tijdens een botsing.

De Consumentenbond en de ANWB nemen elk jaar autostoeltjes onder de loep en ontdekken soms ontluisterende dingen. De ANWB concludeerde eerder dat er kankerverwekkende stoffen in sommige kinderzitjes zitten.

De Consumentenbond De Consumentenbond maakt geen winst en opereert 100 procent onafhankelijk. Daarom zijn leden voor de Consumentenbond belangrijk. Wil jij toegang tot alle testresultaten, weten waar je recht op hebt en miskopen voorkomen? Lees hier hoe jij informatie van De Consumentenbond optimaal kunt benutten.

Autostoeltjes bleken gevaarlijk na botsproef

Het gaat dit keer om de Reecle i-Size Autostoel 360 graden draaibaar met Isofix (ZA10) en de Chipolino Olympus i-Size. Beide autostoeltjes zijn geschikt voor kinderen van 40 tot 150 centimeter. Bij botsproeven kwamen de zitjes met daarin kinderpoppen los en vlogen ze door de auto. Bij een daadwerkelijke botsing zou een kind ernstig gewond kunnen raken. Levensgevaarlijk dus.

Vooral de Chipolino Olympys i-Size maakte het bont: bij de botsproef van de ANWB tegen de rijrichting in brak de zitting los van de basis. Hierdoor werden de dummy, die 11 kilo zwaar was, en de zitting naar voren geslingerd.

Ook bij de Reecle 360 kwam de zitting los van de basis als het stoeltje tegen de rijrichting in is bevestigd. Hoewel het bovenste deel van de zitting met de auto verbonden bleef, slingerde de dummy door de auto. Dikke kans dat een kind tegen de autodeur of voorstoel botst en letsel oploopt.

🚗 Houdbaarheid van autostoeltjes Autostoeltjes bieden niet voor altijd een veiligheidsgarantie. Volgens een ANWB-expert varieert de exacte houdbaarheid nogal per stoel en merk. Na verloop van tijd kunnen materialen moe worden en kan er slijtage optreden. Daardoor wordt de stoel steeds minder veilig. De houdbaarheid van een autostoeltje varieert tussen de 4 en 12 jaar.

Botsproeven zwaarder dan wettelijke keuringseisen

De botsproeven van de Consumentenbond en ANWB zijn naar eigen zeggen zwaarder dan die worden gebruikt voor de wettelijke keuringseisen. Omdat deze stoeltjes wel aan die goedkeuringseisen voldoen, mogen ze in Europa worden verkocht. Heb jij een exemplaar in huis? Dan mag je ‘m ook niet ‘zomaar’ retourneren, op basis van deze testen. Het advies is uiteraard wel om het stoeltje niet meer te gebruiken en het aanschrijven van de fabrikant kan geen kwaad.

Het stoeltje van Reecle is nog te koop in Nederland en wordt mogelijk ook onder andere namen aangeboden. Mensen kunnen het stoeltje herkennen aan het goedkeuringsnummer E8-0313715. De fabrikant heeft volgens de ANWB nog niet gereageerd. Fabrikant Chipolino liet aan de Consumentenbond en ANWB weten dat hun stoeltje niet meer wordt geproduceerd. Wel kan er nog voorraad te koop zijn.

De Consumentenbond wil komende tijd meer autostoeltjes aan een proef onderwerpen.

Vorige Volgende

Reacties