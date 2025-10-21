Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onstuimig weer op komst: kans op storm, zware windstoten en regen

Waar het zonnetje zich het afgelopen weekend nog liet zien, staat deze week in het teken van écht herfstweer. Er was gisteravond een bijzonder weerfenomeen, een tornado, te zien in het noorden van het land en later deze week is er onstuimig weer op komst.

Een felle bui produceerde de tornado in Friesland. De tornado werd waargenomen in de buurt van Sint Nicolaasga, ten zuiden van Sneek, meldt Weeronline. Radarbeelden laten zien dat een zware bui over de provincie trok.

Op beelden op sociale media is te zien dat de slurf van de tornado tot de grond komt. Volgens Omroep Friesland veroorzaakte de tornado geen schade. De tornado ontstond uit een zogenoemde supercel, een zeer zware onweersbui.

Volgens Weeronline ging het om een tornado in de categorie EF1 of EF2. De zogenoemde Enhanced Fujita-schaal voor tornado’s loopt van EF0 tot EF5. Bij een EF0-tornado is er sprake van lichte schade en een windsnelheid tussen de 105 en 137 kilometer per uur. Bij de zwaarste categorie is de schade catastrofaal en ligt de windsnelheid boven de 322 kilometer per uur.

🌦️ Voor het eerst weer nergens warmer dan 15 graden Het was zaterdag voor het eerst sinds 24 april nergens in het land warmer dan 15 graden en daarmee is een einde gekomen aan een periode van 175 dagen waarop dat wel het geval was. Volgens Weeronline is dat net niet genoeg voor een record. Volgens de weersite hoeft dat niet te betekenen dat de temperatuur pas weer komend voorjaar op minimaal 15 graden uitkomt. Er zijn meerdere voorbeelden van de afgelopen jaren waarin de temperatuur later in het jaar de 15 graden aantikte.

Donderdag kans op storm

Op dit moment is het weer nog het best te omschrijven als wisselvallig herfstweer. Het is bewolkt en buiig, al breekt er ook af en toe nog een klein zonnetje door. Het is tussen de 15 en 16 graden met een matige tot vrije krachtige wind. Morgen ziet het weerbeeld er overdag er vergelijkbaar uit, maar in de nacht gaat het al flink regenen.

Donderdag wordt het grimmiger. Een depressie vanuit het noordwesten van Frankrijk via België naar Nederland zorgt vanaf donderdagmiddag voor onstuimig weer, meldt Weeronline. Mogelijk gaat het stormen.

In de loop van donderdagmiddag trekt die depressie recht over ons land. Dat veroorzaakt veel wind. Die neemt als eerste aan de Zeeuwse kust toe naar hard tot stormachtig, windkracht 8. Zeer zware windstoten van meer dan 100 kilometer per uur zijn dan mogelijk.

In de avond verplaatst het windveld zich naar het noorden, zodat ook de rest van het land met onstuimig weer te maken krijgt. Weeronline noemt de kans reëel dat het donderdagavond gaat stormen (windkracht 9). Dat zou dan de derde storm van de herfst en de vijfde storm van het jaar zijn. Tot en met vrijdag valt er op grote schaal 20 tot 40 millimeter regen, verwacht de weersite.

