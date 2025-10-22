Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ondernemers slaan alarm over Nederlanders die naar buitenland gaan voor goedkope boodschappen

We reizen massaal af naar de grensregio’s voor goedkopere boodschappen, sigaretten en benzine. Ondernemers bij de grens slaan hier alarm over bij Goedemorgen Nederland.

In Nederland vinden we de boodschappen maar duur (en steeds duurder worden). Van A-merken die in vier jaar tijd 40 procent duurder zijn geworden tot de prijzen van vlees en koffie: we schrijven er bij Metro regelmatig over. En dus wijken Nederlanders, vooral mensen die dichtbij de grens wonen, uit naar Duitsland en België. Niet alleen voor boodschappen, maar ook voor goedkopere benzine en tabak.

Dat boodschappen over de grens goedkoper zijn, heeft meerdere redenen. Zo zijn de Duitsers volgens een retailexpert in Duitsland minder verslingerd aan aanbiedingen en vragen fabrikanten in Nederland volgens Arjen Lubach meer voor A-merken.

Ondernemers trekken aan de bel

De mensen die Goedemorgen Nederland bij een supermarkt in Duitsland spreekt, zijn duidelijk: het loont om de boodschappen over de grens te doen. Zo klinkt er: „Het scheelt enorm, dus het is echt de moeite waard om naar Duitsland te gaan.” „Het vlees is veel goedkoper, de groenten zijn veel goedkoper.” „Ik koop hier een krat bier voor 12 euro. Dat is 10 liter. Probeer dat bij ons eens, dan betaal je het dubbele.” „Je bent een dief van je portemonnee als je hier niet naartoe gaat.”



Erik Ziengs, van Ondernemend Nederland, maakt zich zorgen. „Ik begrijp heel goed dat de consument gaat rekenen. Het is inmiddels zelfs zo dat consumenten vanuit Utrecht naar de Duitse grens gaan om daar hun inkopen te doen. Dat heeft allemaal te maken met de absurde verschillen in prijzen. Dat tekent zich breed af.”

Boodschappen in het buitenland doen loont

Hij pleit voor actie. „Ik hoop dat politici het besef krijgen dat door alle accijnsverhogingen die hebben plaatsgevonden – op brandstof, tabak en alcohol, de vliegbelasting die nu wordt ingevoerd of btw-verhoging op vakantieparken – naar het buitenland gaan loont. Ondernemers hebben recht op een gelijk speelveld. De leefvelden worden nu minder bezocht, waardoor het voor de dorpjes langs de grensstreek niet goed gaat”, zegt Ziengs.

SP-leider Jimmy Dijk, ook te gast bij de WNL-talkshow, vindt het een zeer terecht punt. „SP is groot voorstander van het flink verlagen van belasting op consumptie en inkomen, bijvoorbeeld de btw op boodschappen. Om te beginnen bij gezond eten. We zien het ook aan de brandstofprijzen, waar grote verschillen in zitten. Sommige mensen nemen gewoon een busje met de buurt, vullen boodschappenlijsten in en gaan dan naar Duitsland om te tanken en boodschappen te doen.”

