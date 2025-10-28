Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe telefoontruc bij verkoop van energiecontracten: opzegboete liep op tot 1800 euro

Een nieuwe verkooptruc bij het verkopen van energiecontracten heeft heel wat mensen al in de problemen gebracht. Consumentenprogramma Radar sprak in ieder geval tientallen gedupeerden.

Radar meldt dat „in de toch al schimmige wereld van de telefonische verkoop van energiecontracten, nu volmachten worden ingezet”. Dat houdt in dat tijdens verkoopgesprekken consumenten telefonisch onder druk worden gezet een volmachtcontract te ondertekenen. Dit contract machtigt een bedrijf om vijf jaar lang hun energiezaken te regelen (en opzeggen is toch al zo ingewikkeld).

Telefoontruc kan leiden tot forse opzegboete

Als de consument het contract wil verbreken staat in de algemene voorwaarden dat er een opzegboete betaald moet worden, deze kan oplopen tot 1800 euro. Radar zond gisteravond de reportage over de verkooptruc uit. Het is altijd oppassen geblazen met welke verkooptruc dan ook. Metro schreef onlangs nog over ‘dreigende telefoontjes over een arrestatiebevel‘.

De slachtoffers van de verkooptruc noemen in het onderzoek vooral de naam van het bedrijf Onafhankelijke Energievergelijker en Devidend. Een gedupeerde laat Radar weten dat hem tijdens het gesprek expliciet is gezegd dat hij geen opzegboete hoeft te betalen voor zijn oude energiecontract, als hij overstapt. Later krijgt hij een mail van zijn oude leverancier met een opzegboete van 300 euro. Een ander slachtoffer vertelt dat hem een dynamisch contract is voorgespiegeld waar hij ieder moment vanaf zou kunnen. Na het ondertekenen van het contract leest hij dat het over een driejarig contract gaat.

Telefoontruc richt zich vaak op zzp’ers

Het bedrijf lijkt de pijlen met name te richten op zzp’ers en kleine ondernemers. De telecommunicatiewet hoort consumenten, zzp’ers en eenmanszaken te beschermen tegen ongevraagde telemarketing. Deze groep mensen mag alleen gebeld worden als ze een opt-in verlenen of als ze in de afgelopen drie jaar klant zijn geweest. Geen van de gedupeerde die Radar sprak kende Devidend of De Onafhankelijke Energievergelijker. Ook was niemand op de hoogte van een opt-in die ze zouden hebben getekend om gebeld te mogen worden.

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat een op de vier consumenten dit jaar is gebeld voor de verkoop van energiecontracten. Een op de zes ondervraagden in het onderzoek voelt zich tijdens het telefoongesprek onder druk gezet. De ACM waarschuwt consumenten en ondernemers voor de risico’s van deze telefonische verkoop en de telefoontruc.

Reacties van energieleveranciers

Ook de energieleveranciers dragen verantwoordelijkheid over de manier waarop platformen klanten werven. Ze laten in reacties aan Radar weten te zijn gestopt met de samenwerking met Devidend en De Onafhankelijke Energievergelijker. NextEnergy en Vattenfall zeggen zelf klachten te hebben ontvangen van mensen die door het callcenter zijn gebeld. Shave Energy en ELIX hebben na het contact met Radar de samenwerking beëindigd.

Wil je Radar over de telefoontruc terugkijken? Dat kan via NPO Start.

