Nieuwe peiling: JA21 gelijk met VVD, PVV fier aan kop

Over twintig dagen gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. JA21 komt in de nieuwste peiling van Ipsos I&O op gelijke hoogte met het noodlijdende VVD. PVV blijft de grootste met 31 virtuele zetels.

Verder zijn er weinig verschuivingen. Volgens Ipsos I&O lijkt het „alsof kiezers wachten wat de campagne brengt”. Vorige week is de verkiezingscampagne écht begonnen.

Onlangs clashten JA21-voorman Joost Eerdmans en Johan Derksen nog over gaswinning in Groningen, dat zie je in de video hierboven.

PVV de grootste partij

De PVV staat dus wederom fier aan kop. Deze uitslag zou een verlies van zes zetels vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 betekenen, maar verder blijft de PVV redelijk stabiel. Dat de partij van Geert Wilders uit het kabinet zijn gestapt, lijkt ze geenszins te deren. Dat komt volgens Ipsos I&O door de stemmotieven. Voor de PVV-kiezer zijn de standpunten van de partij (67 procent) en het idee dat de partij „opkomt voor mensen zoals ik” (49 procent) de belangrijkste redenen om op 29 oktober de PVV aan te kruisen.

Voor 90 procent is immigratie en asiel de voornaamste reden om op PVV te stemmen. Dat was eerder nog 79 procent (in 2021) en 77 procent (in 2023). De PVV lijkt van een one-issuepartij bij de oprichting in 2006 naar een verbreding naar thema’s als gezondheidszorg en armoede weer terug te gaan naar één onderwerp. De achterban werd wel breder. Stemden voorheen vooral oudere mannen op de PVV, nu zijn het mannen en vrouwen van alle leeftijden. Wel is de PVV-kiezer nog steeds vaker dan gemiddeld laag of middelbaar opgeleid en verdient hij/zij vaker dan gemiddeld een beneden-modaal inkomen.

Groei PVV staat niet op zichzelf

Het feit dat andere partijen de PVV uitsluiten, zoals CDA en de VVD, zorgt zowel voor proteststemmers als voor vertrekkende kiezers, die op een partij willen stemmen die wél kans maakt om in de regering te komen.

De opmars van PVV past in een bredere trend. Allereerst slinkt centrumrechts: van ruim 70 zetels (bijna de helft van de totale 150) in 2002 en 2003, naar 41 in de laatste zetelpeiling. Ten tweede is rechts-conservatief sterk gegroeid: van 10 zetels in 2003 naar 56 zetels. Ook is links-progressief gekrompen sinds begin deze eeuw: van 65 zetels in 2003 naar 53 zetels.

🗳️ Hoeveel mensen weten al zeker wat ze gaan stemmen? Volgens Ipsos I&O weet 15 procent zo goed als zeker wat te stemmen. 82 procent zweeft of twijfelt nog in meer of mindere mate, 15 procent weet het helemaal nog niet.

JA21 wint twee zetels

Volgens deze peiling wordt de CDA de op een na grootste (24 zetels), gevolgd door GroenLinks-PvdA (22 zetels). D66 (14), VVD (13) en JA21 (13) staan op ongeveer gelijke hoogte. JA21 wint twee virtuele zetels ten opzichte van de Ipsos I&O-zetelpeiling van vorige week. JA21 is een van de weinige partijen die de PVV niet uitsluit. Wel zei voorman Joost Eerdmans in de verkiezingspodcast Politiek Dichtbij dat de verschillen met GroenLinks-PvdA en D66 heel erg groot zijn, dus „dat hij dat niet ziet gebeuren”.

Ook 50PLUS gaat erop vooruit. De partij staat nu op twee zetels. Vorige week was dat er nog één en in 2023 haalde 50PLUS zelfs helemaal geen zetels.

