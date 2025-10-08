Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe ontwikkelingen in lugubere moordzaak Betty Szabó: wie was ze én wat heeft de politie ontdekt?

Maar liefst 16 jaar na de gewelddadige moord op de 19-jarige sekswerker Betty Szabó, heeft de politie eindelijk nieuwe ontwikkelingen te melden. DNA-sporen die destijds bij haar lichaam werden aangetroffen, hebben geleid tot verschillende matches. Hierdoor denkt de politie binnenkort te kunnen achterhalen wie haar laatste klanten waren.

Om de moord te kunnen oplossen, vraagt de politie ook hulp van het publiek: ze is namelijk op zoek naar een belangrijke getuige die mogelijk meer weet over de moord én ze vraagt aandacht voor een foto van een schoenafdruk.

Wie was Betty Szabó?

Bernadett, ook wel Betty genoemd, komt oorspronkelijk uit Hongarije. Op haar 18e verhuist ze naar Nederland, waar ze als sekswerker op de Wallen komt te werken. Ze is daar een opvallende verschijning met haar vriendelijke lach en grote tatoeage van een draak op haar buik en borst. Betty raakt uiteindelijk zwanger, maar blijft desondanks tot laat in haar zwangerschap doorwerken, wat haar de bijnaam ‘pinguïn’ oplevert. Tot haar grote verdriet wordt haar zoontje vlak na de geboorte opgenomen in een Nederlands pleeggezin.

Drie maanden na de bevalling wordt Betty Szabó op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Op de avond van haar dood merken twee van haar collega sekswerkers op dat ze niet in haar peeskamer is. Ze zijn in eerste instantie niet argwanend, maar denken dat ze misschien eerder naar huis is gegaan. Als ze ’s nachts even geen klanten hebben en een kijkje nemen in haar peeskamer, treffen ze haar badend in het bloed aan. Betty Szabó blijkt vermoord te zijn.

Nieuwe ontwikkelingen

Ondanks intensief onderzoek is de moord tot op heden niet opgelost. Ook een hologram van Betty die vorig jaar op de Wallen in een peeskamer werd geplaatst, leverde niks op. Toch is de kans groot dat hier binnenkort verandering in komt. In de kamer waarin Betty om het leven is gebracht, hebben de politie namelijk destijds DNA-sporen veiliggesteld. Oproepen aan mannen die Betty destijds bezochten leverden niks op, maar dankzij nieuwe technieken hebben een aantal van die sporen tot nieuwe hits geleid.

Daardoor verwacht de politie binnenkort de identiteit van haar laatste klanten te kunnen achterhalen. Mensen die Betty destijds hebben bezocht, worden alsnog nadrukkelijk gevraagd om zich te melden. De kans is anders groot dat – naar aanleiding van een DNA-match – de politie binnenkort zelf contact zoekt.

Belangrijke getuige gezocht

Ook is de politie dringend op zoek naar een mogelijk zeer belangrijke getuige, met de roepnaam Simon. Hij was destijds één van de medewerkers van het pand waar Betty werkte. De politie heeft hem kort na de moord gesproken en roept hem nu opnieuw op om zich te melden. Gaandeweg het onderzoek zijn er namelijk nieuwe vragen ontstaan over zijn rol. Simon heeft de Indonesische en de Nederlandse nationaliteit. De politie weet wíe hij is, maar nog niet wáár hij is. Hij bevindt zich mogelijk in het buitenland. Ook mensen die vermoeden dat Simon meer weet over de moord, worden verzocht zich te melden bij de politie.

Tot slot doet de politie nog een belangrijke oproep: in de peeskamer hebben ze destijds een aantal schoenafdrukken gevonden. Van één van de zolen zou de politie graag meer willen weten, omdat de afdruk in kwestie bloed bevatte van de neergestoken Betty Szabó. Zij delen daarom deze foto van de bewuste afdruk:

Iedereen die hier informatie over heeft, is welkom. De politie is nieuwsgierig naar het merk en type van de schoen, waar zo’n paar destijds werd verkocht en wie zulke schoenen droeg in februari 2009.

