Nederlandse militair (28) omgekomen bij oefening in Duitsland

Een Nederlandse militair is gisteravond om het leven gekomen bij een oefening in Duitsland. Dat meldt het ministerie van Defensie. Het slachtoffer is een 28-jarige korporaal der eerste klasse van de Koninklijke Landmacht.

Het lijkt om een ongeval te gaan, schrijft Defensie. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek. De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Veiligheid Defensie doen beide verkennend onderzoek.

„Defensie is geschokt en leeft mee met het verlies voor de nabestaanden en de directe collega’s”, staat in het bericht. Ook commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim heeft op X zijn medeleven betuigd.

De korporaal deed mee aan de oefening Ferocious Bison in het noorden van Duitsland met ongeveer 550 militairen. De oefening is vanwege het overlijden een dag eerder gestopt.

