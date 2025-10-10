Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer Nederlanders overwegen verhuizen naar het buitenland door nijpend woningtekort

Door de torenhoge huizenprijzen en het structurele gebrek aan woonruimte, voelt een groot deel van de starters op de woningmarkt in Nederland zich steeds vaker uitzichtloos. Voor veel jonge woningzoekenden lijkt het bijna onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer starters serieus overwegen om hun geluk in het buitenland te zoeken.

Specifiek onder degenen die momenteel actief op zoek zijn naar een huur- of koopwoning, bijna vijfduizend deelnemers in een onderzoek, blijkt dat één op de vijf al concrete plannen heeft om in het buitenland een woning te zoeken, of dit serieus overweegt.

Uit recent onderzoek van EenVandaag blijkt dat bijna een derde van de starters vanwege deze problemen overweegt om over de grens te kijken naar woonmogelijkheden.

Verhuizen naar het buitenland

Emigreren: het klinkt als een grote stap, maar is tegenwoordig in deze woningcrisis een reële optie. De meeste geïnteresseerden blijven toch het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Van degenen die een woning in het buitenland overwegen, kijkt de grootste groep, 46 procent, het liefst net over de Nederlandse grens, in België of Duitsland. Daarna zijn Spanje of Scandinavië de populairste opties.

Ongeveer een derde, 32 procent, ziet zichzelf hun huidige baan houden en dan op en neer te rijden, of vanuit huis te werken. „Werken kan ik grotendeels online doen, dus dat neem ik gewoon mee. Het idee dat je vanuit een huis met tuin, of vanuit de zon in Portugal kan werken en wél fatsoenlijk kunt wonen, klinkt stukken aantrekkelijker dan hier vastzitten in een krappe huur”, zegt iemand in het onderzoek.

Genoodzaakt te verhuizen

Veel woningzoekenden zijn de hoop al verloren op de huizenmarkt en zoeken het daarom over de grens: „Ik ben nu 36 en heb al geaccepteerd dat ik hier nooit een huis zal kunnen kopen, of je moet krom liggen voor de hoge hypotheekkosten”, vertelt iemand die daarom nu naar een woning in Frankrijk zoekt. „Jammer dat ik Nederland moet verlaten, maar het zit er hier niet meer in.”

Naast de lagere huizenprijzen laten veel woningzoekers zich ook leiden door andere voordelen van het wonen in het buitenland. Ze verwachten daar ook wel lagere energie- en levensonderhoudskosten, meer woonruimte, of een aantrekkelijkere leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan meer natuur, een gunstiger klimaat of een cultuur waarin ze zich misschien beter thuis voelen.

Andere redenen voor emigreren

Maar niet alleen de woningmarkt speelt mee: voor ongeveer 8 procent van alle deelnemers spelen andere factoren dan de woningmarkt een rol bij de overweging om naar het buitenland te verhuizen. Vaak gaat het om het huidige politieke klimaat in Nederland, dat door sommigen als te links of juist te rechts wordt ervaren.

Waar de ene groep spreekt over ‘polariserende politiek’ of ‘extreemrechts gedachtegoed’, noemen anderen juist de ‘woke-cultuur’ of ‘massa-immigratie’ als reden om het land te verlaten. Politieke voorkeur laat zien dat kiezers van PVV en Forum voor Democratie het vaakst over emigratie nadenken, maar in hun geval minder vanwege de woningmarkt en meer door deze politieke overwegingen.

Beter in het buitenland dan Nederland?

Ongeveer vijfhonderd deelnemers aan het onderzoek hebben eerder al de stap naar het buitenland gezet of hebben daar inmiddels een woning gevonden. Van hen geeft ongeveer een kwart aan dat de moeilijke situatie op de Nederlandse woningmarkt heeft meegespeeld in die beslissing. Daarnaast zien sommige respondenten een trend waarbij steeds meer Nederlanders overwegen om het land te verlaten vanwege de woningmarkt.

Tegelijkertijd waarschuwt een deel van de deelnemers dat het leven in het buitenland niet per se makkelijker is. Zo vertelt één deelnemer: „Ik heb zelf 25 jaar in het buitenland gewoond en het is daar zeker niet eenvoudiger leven. Salarissen liggen lager, er is geen sociale zekerheid en veel regelingen zijn ingewikkeld door bureaucratie. Veel Nederlanders denken dat het buitenland beter is, maar dat valt vaak tegen.”

Veel woningzoekers zitten al lange tijd vast op de markt. Ruim een kwart van de starters zoekt langer dan drie jaar, bij sociale huurzoekers is dat 37 procent. Twee derde verwacht bovendien binnen een jaar geen woning te vinden.

