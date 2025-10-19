Deel dit artikel: Share App Mail Pin

SCP: 59 procent vindt dat het verkeerd gaat met Nederland

Een meerderheid van de Nederlanders (59 procent) vindt dat het de verkeerde kant opgaat met ons land. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het derde rapport getiteld Burgerperspectieven van 2025.

Veel mensen voelen machteloosheid en zijn gefrustreerd over de samenleving en de politiek. Mensen denken dat ze zelf weinig kunnen doen aan de maatschappelijke problemen in ons land. Zij vinden dat de politiek met oplossingen moet komen, maar in hun ogen gebeurt dat niet of wordt niet het goede gedaan. Nederlanders hopen dat een nieuw kabinet goed gaat samenwerken om de problemen in Nederland wel op te lossen.

Het vertrouwen in de politiek is sinds 2022 laag en dat blijft zo. In het voorjaar geeft 60 procent van de Nederlanders de politiek in Den Haag een onvoldoende. Politici presteren te weinig en zijn vooral met zichzelf bezig, vindt men. Mensen blijven positief over het eigen leven: 93 procent geeft dat een voldoende.

Veel mensen maken zich ook zorgen over de manier waarop we in Nederland met elkaar samenleven. Over de thema’s wonen, immigratie en inkomen en prijzen zijn grote groepen Nederlanders bezorgd en verwachten ze actie van een nieuw kabinet. De grootste verandering is de urgentie van defensie: veel mensen vinden dat een volgend kabinet het Nederlandse leger moet versterken.

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat een nieuw kabinet meer geld moet besteden aan gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid. Over de thema’s klimaat en asiel zijn de meningen verdeeld. Aanhangers van GroenLinks-PvdA, D66 en Volt willen meer geld voor de aanpak van milieuproblemen. Kiezers van JA21, FVD, BBB en PVV willen dat daar minder geld naartoe gaat. Ook willen zij – net als aanhangers van de VVD – minder geld besteden aan de opvang van asielzoekers.

