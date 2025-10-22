Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit vinden Nederlanders de meest geschikte premier

Het CDA mag dan niet de grootste partij zijn in de peilingen, partijleider Henri Bontenbal wordt wél duidelijk gezien als de meest geschikte premier. Hij is niet alleen bij ‘zijn’ CDA-kiezers geliefd, maar ook bij kiezers van anders partijen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 29.000 leden van het Opiniepanel. Eerder boog een onderzoeksbureau zich al over de vraag wie het meeste kans op het premierschap zou maken als je daar direct op kon stemmen. Uit die resultaten kwam Ahmed Aboutaleb (PvdA), voormalig burgemeester van Rotterdam, als grote favoriet. En RTL onderzocht al eens welke eigenschappen we het liefst zouden zien in een premier.

Henri Bontenbal meest geschikt als premier

Bijna de helft (43 procent) van de kiezers die EenVandaag bevroeg, vindt Henri Bontenbal geschikt als minister-president. Dat is vaker dan Timmermans (27 procent), Jetten (25 procent), en Wilders (21 procent). ‘Maar’ 8 procent van de kiezers vindt Dilan Yeşilgöz een geschikte premier. Vlak voor de verkiezingen van 2023 vond bijna de helft van de kiezers haar nog acceptabel als minister-president van Nederland.

Voorheen was Geert Wilders „dé leider die weet wat er speelt”. Nu moet hij die koppositie delen met Henri Bontenbal. Alleen PVV- en JA21-kiezers vinden dat de PVV-leider beter aanvoelt wat er onder Nederlanders speelt dan Bontenbal.

Het meest sympathiek

Volgens 52 procent van alle ondervraagden komt Bontenbal sympathiek over. Daarmee scoort hij het hoogst van de lijsttrekkers van de grootste zes partijen. Kiezers zijn van mening dat Bontenbal uitstraalt wat de boodschap van deze campagne is: fatsoen en respect voor andermans overtuigingen. D66-leider Rob Jetten komt met 42 procent in de buurt, maar het zijn vooral kiezers van progressieve partijen die dat vinden.

Henri Bontenbal wordt door kiezers van zowel linkse als rechtse partijen aardig gevonden. Sterker nog: VVD- en GroenLinks-PvdA-kiezers vinden hem sympathieker dan hun eigen partijleiders Yeşilgöz en Timmermans.

Betrouwbaar en geoofwaardig

Ook vinden de deelnemers van het panel Bontenbal veruit het meest betrouwbaar. De helft (49 procent) van alle ondervraagden vindt hem geloofwaardig. Dat is veel vaker dan Jetten (32 procent), Timmermans (25 procent) en Wilders (22 procent). VVD-kiezers vinden Bontenbal hier ook weer vaker (65 procent) betrouwbaar dan Yeşilgöz (59 procent). Kiezers denken ook dat Bontenbal het beste met overheidsgeld om zal gaan.

Steekt hij dan overal met kop en schouders bovenuit? Alleen op debatvaardigheid moet hij het afleggen tegen Rob Jetten. Bontenbal volgt daar wel kort op, net voor Wilders.

Reacties