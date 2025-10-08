Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders gebruiken minder gas, maar betalen meer vanwege belasting

Nederlanders gebruiken steeds minder aardgas, maar merken dat nauwelijks in hun portemonnee. Het gemiddelde gasverbruik daalde de afgelopen tien jaar van ongeveer 1200 naar 800 kuub per jaar. Toch betalen huishoudens gemiddeld bijna 300 euro meer aan belasting dan tien jaar geleden. Waarom is het zoveel duurder geworden? En welke gemeenten worden het hardst getroffen?

We betalen steeds meer aan gas, tot wel honderden euro’s. De gasprijs is inmiddels op het hoogste niveau, in ruim een jaar tijd. En dat merken we in onze portemonnee.

Explosieve stijging energiebelasting

Vooral in gemeenten met veel grote, oudere woningen zoals Laren, Bloemendaal en Wassenaar is de belastingdruk flink toegenomen. De besparing op verbruik is groot. Door de hoge energieprijzen zetten veel mensen de thermostaat lager en isoleren ze hun woning beter. Je zou denken dat die zuinigheid leidt tot een lagere energierekening, maar dat is niet het geval.

Volgens vergelijkingssite Independer (dat zich baseert op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek) is vooral de energiebelasting op gas de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2024 betaalden huishoudens gemiddeld 86 cent belasting per kuub gas. Dit is een stijging van 160 procent ten opzichte van tien jaar geleden. Daarmee heeft Nederland inmiddels de hoogste gasbelasting van heel Europa. Nederlanders betalen ruim tweeënhalf keer zoveel als Duitsers en bijna zes keer zoveel als Belgen.

Hoge belastingdruk

„De belastingdruk is zó hoog geworden, daar kun je niet tegenop besparen”, zegt energie-expert Joris Kerkhof van Independer tegen De Telegraaf. „We gebruiken minder, maar betalen meer. Dat voelt als de wereld op zijn kop.” Een huishouden dat nu 400 kuub minder gas verbruikt dan in 2014, betaalt nog altijd bijna 300 euro meer aan energiebelasting. Voor huishoudens die nog 1200 kuub per jaar gebruiken, loopt dat verschil op tot zo’n 640 euro extra belasting vergeleken met tien jaar geleden.

Rijke gemeenten hard geraakt

De gevolgen verschillen per regio. In gemeenten met veel vrijstaande en slecht geïsoleerde huizen stijgt de belastingrekening het snelst.

In Laren gebruiken inwoners gemiddeld 670 kuub minder gas dan tien jaar geleden, maar betalen ze per saldo zo’n 520 euro méér aan belasting. Ook in Bloemendaal en Wassenaar zijn de lasten fors gestegen. Opvallend genoeg geldt dit zelfs in Blaricum, waar het gasverbruik gemiddeld met 1070 kuub is gedaald. Ondanks die forse besparing betalen bewoners daar nog steeds ruim 200 euro meer dan tien jaar geleden.

Stijging nog niet voorbij

De overheid verhoogt de gasbelasting om verduurzaming te stimuleren en mensen van het gas af te krijgen. Maar voor veel consumenten voelt dat dubbel: wie investeert in isolatie en zuinig stoken, ziet de rekening niet dalen, maar juist stijgen.

Vanaf 2026 loopt de gasbelasting opnieuw op, terwijl de belasting op stroom iets daalt. Dat voordeel wordt echter grotendeels tenietgedaan door een lagere heffingskorting. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) blijven de kosten voor huishoudens daardoor de komende jaren hoog, tenminste tot 2035. Dat komt niet door de marktprijs, maar door stijgende belastingen en netbeheerkosten.

