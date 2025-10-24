Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na storm Benjamin opnieuw onstuimig weekend: kans op zware windstoten

Na storm Benjamin krijgt Nederland dit weekend nog geen rust. Zowel morgen als zondag wordt opnieuw onstuimig weer verwacht, met zware windstoten langs de kust, meldt Weeronline.

De temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden, iets frisser dan de afgelopen dagen.

Buien en harde wind

Morgen verloopt wisselvallig met vanuit het noordwesten tal van buien. In het binnenland wordt het met zo’n 8 graden koud. Aan zee zal het iets warmer zijn, met ongeveer 12 graden. Later op de dag trekt de wind verder aan. Vooral in het noordwestelijk kustgebied kunnen opnieuw zware windstoten voorkomen tot zo’n 90 kilometer per uur.

In de avond en nacht naar zondag wordt het in het zuiden tijdelijk droger, maar in het noorden blijft het regelmatig regenen. De temperatuur daalt daar naar ongeveer 4 graden. In de nacht gaat ook de wintertijd in: om 3.00 uur gaat de klok een uur terug naar 2.00 uur.

Storm Benjamin Storm Benjamin begon gisteren in Zeeland, waar vanaf 14.00 uur code oranje gold. Benjamin trok daarna verder langs de kust. Sinds vanochtend zijn alle waarschuwingen voor Zeeland voorbij. Het KNMI waarschuwt wel dat vandaag aan de kust vooral het verkeer nog hinder van de wind kan hebben. De windstoten komen uit westelijke richting en hebben een snelheid van 75 tot 100 kilometer per uur.

Weer blijft onstuimig

Zondag blijft het onstuimig met een stevige noordwestenwind die buien vanaf zee aanvoert. De temperatuur schommelt tussen 8 graden in het binnenland en 11 graden aan de kust. Door de wind voelt het kouder aan, vooral in het zuidoosten, waar het soms net boven het vriespunt kan aanvoelen.

Vanaf dinsdag rustiger

Na het weekend blijft het nog even wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het rustiger. De wind draait naar het zuiden en de temperatuur loopt langzaam op. Richting volgend weekend kan het weer oplopen tot zo’n 15 graden.

