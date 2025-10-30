Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Advocaten vinden levenslang voor moord op Peter R. de Vries te zwaar: ‘Geen realistische straf’

De advocaten van de drie mannen die terechtstaan voor de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries, vinden de eis van levenslang veel te zwaar.

Volgens hen gaat het Openbaar Ministerie (OM) voorbij aan de omstandigheden waaronder de verdachten handelden en aan het feit dat het om één moordzaak gaat, niet om een reeks liquidaties.

Verdachten moord Peter R. de Vries verbaasd over zware eis

Tijdens de zitting in het gerechtshof in Amsterdam keek hoofdverdachte Kamil E. zichtbaar aangeslagen naar de grond. Hij had in hoger beroep toegegeven dat hij betrokken was bij de moord als chauffeur van de vluchtauto. Echter bleek dat voor justitie niet genoeg reden om de strafeis te verlagen. Het OM wil dat zowel E., schutter Krystian M. als opdrachtgever Delano G. levenslang krijgen.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 om het leven gebracht nadat hij bij opnames van RTL Boulevard aanwezig was. Hij vocht ruim een week voor zijn leven, maar overleed op 15 juli 2021 aan de gevolgen van zijn verwondingen.

OM vergelijkt zaak met eerdere liquidaties

De aanklagers plaatsen de moord op De Vries in dezelfde lijn als de liquidaties van de broer van kroongetuige Nabil B. en advocaat Derk Wiersum. Ook die moorden hielden verband met het Marengo-proces, waarin Peter R. de Vries een vertrouwensrol had voor de kroongetuige.

Volgens het OM hebben eerdere zware straffen anderen niet afgeschrikt en is levenslang daarom de enige passende reactie.

De verdediging noemt die redenering onterecht. Volgens de advocaten houdt justitie geen rekening met de druk en dreiging waaronder de mannen hun rol vervulden. Vooral E. zou zich geen uitweg hebben gezien.

Zijn advocaten, Ayse Çimen en Alexander Admiraal, spraken over een harde wereld waarin mensen die te veel weten, worden uitgeschakeld. Zij vinden dat hun cliënt handelde onder psychische overmacht en daarom zou moeten worden vrijgesproken.

‘Levenslang is voor meervoudige moorden’

Mocht het hof E. toch schuldig achten, dan vinden de advocaten een celstraf van achttien jaar passend. Ook de andere verdedigers benadrukten dat levenslang normaal gesproken alleen wordt opgelegd aan personen die verantwoordelijk zijn voor meerdere moorden, zoals in de grote liquidatiezaken Marengo en Eris.

De uitspraak in de zaak wordt later verwacht.

