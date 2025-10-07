Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moeder en kind door geweld omgekomen in Terneuzen, samen in huis gevonden

Een moeder en haar kind zijn gisteravond overleden gevonden in een woning in de Vincent van Goghstraat in Terneuzen. Zij zijn door geweld om het leven gekomen, meldt de politie.

De politie kreeg gisteren rond 17.30 uur een melding dat er twee lichamen in een woning lagen. Daar troffen agenten de vrouw en het kind aan. De politie zoekt uit wat er gebeurd is en roept mensen die informatie hebben op zich te melden.

„We zijn diep getroffen door de vreselijke gebeurtenis”, aldus burgemeester Erik van Merrienboer van de Zeeuwse gemeente. „Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers. Maar ook naar alle andere getroffenen, zoals vrienden, kennissen, buurtbewoners en de betrokken basisschool.” Volgens de burgemeester zijn er nog veel onbeantwoorde vragen. „We wachten het onderzoek af.”

ANP

