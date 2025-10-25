Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer kans op ongelukken na ingaan wintertijd, waarschuwt Univé

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur terug. Fijn voor wie uitkijkt naar een extra uurtje slaap, maar minder goed nieuws voor automobilisten. Volgens verzekeraar Univé stijgt het aantal aanrijdingen vrijwel elk jaar op de maandag na de ingang van de wintertijd.

Meer schades na ingaan wintertijd

Uit een analyse van tien jaar aan schadeclaims blijkt dat het aantal aanrijdingen op die maandag gemiddeld 13 procent hoger ligt dan een week eerder. „De plotseling kortere dagen en het vroeg invallen van de duisternis vragen om hernieuwde alertheid achter het stuur”, zegt Henkjan Mathijs, manager Mobiliteit bij Univé.

„Veel mensen zijn door het uurtje tijdsverschil tijdelijk minder scherp of vermoeider. Die lichte daling in concentratie kan net het verschil maken tussen een veilige rit en blikschade.”

Duidelijk patroon in de cijfers

Voor de jaarlijkse analyse bekeek Univé de schadeclaims van autoverzekerden met een wettelijke aansprakelijkheidsdekking. Daarbij werd gekeken naar het aantal meldingen op de maandagen vóór en ná de tijdsomzetting. Het patroon is opvallend consistent: na de overgang naar wintertijd nemen de aanrijdingen toe, terwijl na het ingaan van de zomertijd juist een lichte daling (-5 procent) te zien is.

De verschillen per jaar kunnen groot zijn. Zo steeg het aantal claims in 2021 met maar liefst 40 procent, ondanks dat er door corona minder verkeer op de weg was. In 2024 lag de stijging op 16 procent.

Vermoeidheid speelt grote rol

Volgens Mathijs ligt de oorzaak grotendeels bij ons verstoorde bioritme. „De tijdsomzetting lijkt onschuldig, maar het kost vaak enkele dagen tot een week om eraan te wennen. Tot die tijd slapen mensen minder goed en voelen ze zich overdag vermoeider. Combineer dat met de plotseling donkere avondspits en je hebt een recept voor verminderde alertheid.”

Tips om veilig de weg op te gaan

Univé roept automobilisten op om in de dagen rond de wintertijd extra op te letten. „Zorg voor voldoende rust, probeer wat eerder te gaan slapen en vermijd schermgebruik vlak voor bedtijd”, adviseert Mathijs.

„Plan bij langere ritten iets meer tijd in, zodat je onderweg een korte pauze kunt nemen. Even een kwartiertje rust kan wonderen doen voor je concentratie en mogelijk een aanrijding voorkomen.”

