Deel dit artikel: Share App Mail Pin

OM eist celstraf tegen Marco Borsato: ‘Hij had van haar af moeten blijven’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van vijf maanden geëist tegen zanger Marco Borsato (58). Hij wordt verdacht van ontucht met een destijds 15-jarig meisje. De vermeende feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen september 2014 en januari 2015.

Volgens de officier van justitie heeft Borsato het meisje meerdere keren betast op haar bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Ook zou hij haar hebben laten aanraken aan zijn geslachtsdeel, al vraagt het OM voor dat onderdeel vrijspraak.

‘Hij was een vaderfiguur en misbruikte dat’

Justitie stelt dat er voldoende bewijs is dat Borsato ontuchtige handelingen heeft gepleegd. In een opgenomen gesprek tussen de zanger en de moeder van het meisje hoort de officier „geen ontkennende verdachte, maar een bekennende”. Borsato zegt daarin dat hij haar heeft aangeraakt en noemt dat „misschien ongepast”.

De officier benadrukt dat Borsato is meegegaan in de vrije seksuele moraal binnen het gezin, maar dat dat geen excuus is. „Hij was een vaderfiguur voor haar en heeft daar misbruik van gemaakt. Hij heeft haar betast op intieme plekken, waar hij vanaf had moeten blijven.”

Borsato verklaarde dat het meisje hem had moeten corrigeren. De officier reageerde daarop: „Ontucht is nooit de schuld van een kind, nooit.”

Het OM ging niet mee in de suggestie dat er sprake zou zijn van een complot tegen de zanger. Volgens de officier zou de moeder van het meisje dan haar dochter hebben aangezet tot een valse aangifte, verzonnen dagboekteksten en een jarenlang volgehouden leugen. „Het slachtoffer wint daar niets mee, ook zij heeft veel ellende gekregen. Met haar aangifte had ze alleen maar dingen te verliezen.”

Bij het bepalen van de strafeis hield het OM rekening met de grote media-aandacht, de bekendheid van de verdachte en de lange aanloop naar de rechtszaak.

Uitspraak in december, donderdag verder

De zaak tegen Marco Borsato duurt twee dagen. De behandeling wordt donderdag voortgezet met het pleidooi van zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops. De rechtbank neemt langer dan de gebruikelijke twee weken voor het doen van de uitspraak. Dat wordt half december.

In de video bovenaan zie en hoor je rechtbankverslaggever Saskia Belleman van De Telegraaf over de zaak Borsato.

ANP

Reacties