Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brrr: er lijkt een koude winter op komst

Waar de laatste winter nog mild was, mogen we ons dit jaar opmaken voor strenger winterweer. Althans: die signalen zijn er.



De afgelopen winter was volgens Weeronline droog, somber en iets zachter dan normaal. In totaal scheen de zon afgelopen winter, die voor meteorologen loopt van 1 december tot 1 maart, gemiddeld 197 uur. Normaal is dat gemiddeld 222 uur. De gemiddelde temperatuur afgelopen winter lag met 4,5 graden iets hoger dan de normale 4,2 graden. In De Bilt kwam het 29 dagen tot lichte vorst, waar dat er normaal 34 zijn. Tot strenge vorst, met temperaturen onder de -10 graden, kwam het die winter helemaal niet.

In bovenstaande video zie je idyllische beelden van schaatsers op natuurijs in Giethoorn.

Signalen voor koude winter

In de 538 Ochtendshow waagt SBS6-weerman Dennis Wilt zich alvast aan een voorspelling voor komende winter. Hij maakt wel de kanttekening dat het enigszins koffiedik kijken is. „Een paar dagen vooruit een voorspelling maken is al een hele opgave. Mijn verwachting komt soms zelfs drie uur van tevoren niet uit.”

Laat staan een lange termijnvoorspelling, dus. „De betrouwbaarheid van dit soort verwachtingen is niet altijd hoog.” Hierbij wordt naar meer factoren gekeken dan alleen de lucht boven ons en de wind die over de wereld heen waait. „Je moet naar oceaanstromingen en naar sneeuwbedekking in bijvoorbeeld het Poolgebied en Siberië kijken. Het weer speelt zich af in het onderste deel van de atmosfeer, de troposfeer, maar ze kijken zelfs naar hoe stroming in de stratosfeer (gedeelte boven troposfeer, red.) zijn.”

Wilt concludeert daaruit het volgende: „De signalen zijn best wel serieus dat we hoge drukgebieden krijgen in de buurt van Scandinavië. Dat zorgt ervoor dat bij ons de wind uit een oostelijke richting gaat komen, met hele koude lucht afkomstig uit bijvoorbeeld Rusland. En dat kan best een mooie periode van winterweer worden.”

Sneeuw en misschien ijs

Aan de bomen hangen momenteel veel eikels. Dat is volgens Wilt een teken voor een koude winter: „De bomen zijn heel erg duidelijk aan het voorbereiden op de klimaatverandering. Op dan weer een hele natte periode, dan weer een hele droge periode. En ze worden dus eigenlijk een beetje heen en weer geslingerd. We noemen dat ook wel de ‘klimaat whiplash’.”

Over het algemeen hebben we gemiddeld steeds warmere winters, zegt de weerman. „Maar er zitten nog steeds uitschieters bij naar beneden en naar boven. Dus er is nog best een kans dat we ook nog eens een paar weken serieus winterweer krijgen met sneeuw en misschien wel ijs. Ik zou die schaatsen toch nog maar even invetten en lekker laten liggen.”

De Elfstedentocht werd dit jaar voor de 28ste keer niet verreden. Door klimaatverandering wordt de kans op de tocht kleiner en kleiner. Zou het in 2026 dan eindelijk gebeuren..?

Reacties