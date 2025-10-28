Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Groep kiezers die is afgehaakt bij de politiek groeit en gaat niet stemmen: ‘Ook de PVV lukte het niet, schrijnend’

Veel kiezers haken af omdat ze het gevoel hebben dat de politiek niet levert. „Ze maken alleen maar ruzie in Den Haag, wij doen er niet toe”, klinkt het vaak. Dat kan ertoe leiden dat mensen woensdag niet naar de stembus gaan en dat is slecht nieuws voor de democratie, constateerde Nieuws van de Dag gisteravond.

Journalist Jacky de Vries ging in Nieuws van de Dag in op het fenomeen kiezers die afhaken en niet gaan stemmen. Voor wie het wel overweegt: hier vind je een samenvatting van het Eénvandaag-debat van gisteren. Alle artikelen van Metro over de Tweede Kamerverkiezingen vind je hier.

Aantal kiezers dat gaat stemmen ligt lager dan in 2023

Terug naar kiezers die afhaken. Het aantal kiezers dat morgen gaat stemmen, ligt volgens het SBS6-programma momenteel lager dan bij de vorige verkiezingen in 2023.

Jacky de Vries, die eerder een podcastserie over soevereinen maakte, ziet dat er in politiek Den Haag – welke kabinetsvariant je ook hebt – veel problemen blijven liggen. „In die zin is het tragisch dat een protestpartij die uiteindelijk aan de macht kwam (PVV, red.), dat het die ook niet gelukt is om de problemen op te lossen. Dat maakt het nog schrijnender, dus ik snap wel dat veel mensen afhaken.”

‘Partijen zijn bedrijfjes zonder ideologie geworden’

De Vries denkt dat veel kiezers die morgen wél gaan stemmen „ook wel een beetje afgehaakt zijn en geen illusies meer hebben”. „Je hebt ook een grote groep mensen die los van de politiek en overheid allerlei dingen proberen te veranderen in de samenleving. Dat zijn niet de afgehaakten, maar mensen die op een hele constructieve manier zelf problemen proberen op te lossen. Wat we ook zien: de overheid heeft het zo ingewikkeld gemaakt… Het hele systeem is toch een beetje vastgelopen in het zand. We zijn bezig met verkiezingsretoriek. Partijen hebben geen ideologie meer, maar het zijn bedrijfjes geworden die een bepaalde zetelwinst willen behouden. Ze trekken alles uit de kast om dat voor elkaar te krijgen. Maar daar bereik je tegenwoordig volgens mij de mensen niet meer mee.”

Hoeveel kiezers zullen er gaan stemmen?

Hoeveel kiezers zullen morgen dan een vakje rood gaan kleuren? Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van twee jaar geleden kwam dat uit op 78 procent van de mogelijke kiezers. 22 procent liet het stemhokje links liggen. Nieuws van de Dag verwacht dat de opkomst morgen iets lager dan 2023 zal zijn.

Jacky de Vries denkt dat het nóg minder mensen interesseert: „Ik denk dat veel mensen gaan stemmen omdat dat er nu eenmaal bij hoort. Ik moet het nog maar zien.” Het hele gesprek in de tv-studio zie je in de video hierboven.

