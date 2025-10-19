Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jonge moslims aan politiek: behandel ons als gelijkwaardigen

Jonge Nederlandse moslims willen van de politiek „iets heel simpels”, zegt Esma Kendir van het Collectief Jonge Moslims in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. „Als gelijkwaardige burgers behandeld worden.”

Jonge moslims lopen volgens Kendir tegen de problemen aan die voor al hun leeftijdsgenoten spelen, zoals de woningschaarste, en daarbovenop problemen veroorzaakt door discriminatie. Uit onderzoek van begin dit jaar blijkt dat moslimdiscriminatie hardnekkig en ontwrichtend is in Nederland en steeds meer genormaliseerd. Politici dragen niet bij aan een oplossing hiervoor, ziet Kendir, maar zijn mede de oorzaak.

Plannen van de PVV en uitspraken van partijleider Geert Wilders zijn al jaren gericht tegen de islam. In deze campagne zetten volgens Kendir ook andere lijsttrekkers het geloof opnieuw weg als dreiging voor Nederland, zoals Joost Eerdmans van JA21 deed in een interview in het Nederlands Dagblad. Lijsttrekker Chris Stoffer van de SGP stelde hetzelfde in onder meer NRC. Dat beeld van een ‘gevaarlijke’ islam is volgens Kendir wijdverspreid. „En angst is een sterke emotie.”

Gebrek aan stilteruimtes en geen studielening

Bovendien blijkt uit cijfers dat het aantal moslims al jaren min of meer stabiel is. „Maar ook al zou het aantal toenemen, dan zou er toch nog steeds geen probleem zijn? Je mag geloven wat je wilt in Nederland.”

Gevraagd naar de onderwerpen die spelen bij moslimstudenten, noemt Oumaima Al Abdellaoui van de Moslimstudenten Associatie Nederland onder meer het gebrek aan stilteruimtes op onderwijsinstellingen en het feit dat moslims geen studielening meer kunnen afsluiten nu er rente wordt gevraagd. In de islam geldt een verbod op lenen met rente.

Negatieve beeldvorming en moslimaat

Maar de hoop dat de politiek daadwerkelijk gaat helpen bij zulke vraagstukken lijkt ver weg. Want het grootste probleem voor moslimjongeren is ook volgens Al Abdellaoui de negatieve beeldvorming en normalisering van moslimhaat. „Dit belemmert jongeren bij elke stap, denk bijvoorbeeld aan stagediscriminatie.” Politici versterken dit door „zondebokpolitiek”. „Moslims en asielzoekers zijn de schuld van alles.”

De politiek is „ver heen”, ziet Al Abdellaoui. Ze verwijst naar een recente verkiezingsactie van de BBB. Die partij wil een verbod op bidden in groepen op straat, wat de BBB schaart onder „islamitisch extremisme”. Voor zover bekend komt bidden in groepen op straat in Nederland nauwelijks voor. Al Abdellaoui: „Waar hebben we het over? Kijk naar ons land, we hebben problemen op te lossen. Ik gun de politiek een moreel kompas.”

