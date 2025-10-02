Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jeroen Pauw pakt Marjolein Faber hard aan: ‘Spreekt u nou eens de waarheid’

Oud-minister Marjolein Faber (PVV) schoof gisteravond aan bij Pauw & De Wit. Presentator Jeroen Pauw pakte haar in dit spaarzame interview niet met fluwelen handschoenen aan. Zo noemde hij haar beleid „onaardig en niet empathisch”. Ook ging het over haar memoires, die voor commotie zorgden omdat Kamerleden dachten dat zij informatie uit de ministerraad had gelekt.

In gesprek met Jeroen Pauw sprak Faber op dezelfde manier als tijdens haar ministerschap. Ze herhaalde vaak antwoorden zonder echt op vragen in te gaan. Zo bleef ze zeggen dat ze voor het strafbaar stellen van illegaliteit is, maar wilde ze niets zeggen over het strafbaar stellen van het helpen van illegale mensen.

Faber zei ook dat haar asielwetten Nederland veel zouden hebben geholpen. Het zou onder meer helpen de woningnood te beëindigen. Pauw ging daar fel tegenin en zei dat het niet klopt. „Spreekt u nou eens gewoon de waarheid.”

Ook benadrukte hij dat hij haar beleid „onaardig” vond. Hij doelde onder meer op de borden die Faber bij asielzoekerscentra wilde neerzetten, met daarop de tekst „Hier wordt gewerkt aan uw terugkeer”. „Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, zouden hier zo’n bord lezen. Jonge asielzoekers mogen niet naar de Efteling, geen lintjes voor COA-vrijwilligers. Het is allemaal onaardig en niet empathisch.”

„De mensen die door Ter Apel komen, zijn door tig veilige landen gekomen”, vindt Faber. „Maar ze gaan toch door naar Ter Apel. En waarom? Omdat hier de faciliteiten goed zijn. Het gaat niet om veiligheid, maar om de beste faciliteiten.” Pauw: „Mensen slapen buiten, hè.” Faber: „Mij niet bellen, want ik ben de minister niet meer.” Pauw: „Je kunt toch niet zeggen ‘mij niet bellen’?”

In een fragment tijdens de uitzending zeiden meerdere fractievoorzitters van de Tweede Kamer dat Faber haar werk niet goed deed. Ze zou niet voldoende contact zoeken met Kamerleden om steun te vinden voor haar wetten. In haar boek en tijdens de uitzending zei de PVV’er dat ze niet van achterkamertjespolitiek is. „Dan moet je iets toezeggen om hun steun te krijgen, daar houd ik niet van.”

Ophef over boek Faber

Faber geeft nauwelijks uitgebreide interviews. Dat ze nu wél bij een talkshow aanschoof, is geen toeval: ze moet tenslotte een boek verkopen. Vanaf vorige week ligt het boek van de oud-minister in de schappen: Mij krijgen ze niet klein. Hierin haalt ze meerdere collega’s door de mangel.

Maar dat is niet eens de voornaamste reden dat er ophef over het boek is ontstaan. NSC-leider Eddy van Hijum betichte Faber van lekken uit de ministerraad en vond dat premier Dick Schoof daarom aangifte moet doen. De NSC’er doelde op een passage uit het pas gepubliceerde boek van Faber waarin zij een discussie beschrijft met toenmalig NSC-minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) over asielmaatregelen.

„Faber ondermijnt het vertrouwen en de samenwerking, ook in ieder volgend kabinet. Wegkijken heeft blijvende gevolgen”, schreef Van Hijum op X. Hij verwees daarbij naar een tweet van staatsrechtgeleerde Wim Voermans. Die haalde een passage aan uit het boek van Faber, waarin zij specifieke maatregelen noemt die Uitermark volgens haar wilde schrappen uit haar asielwetten. Voermans vroeg zich af of Faber hier een ambtsmisdrijf begaat, omdat lekken uit de ministerraad verboden is.

Schoof wil geen aangifte doen

Faber zei gisteravond zelf dat alles in het boek buiten de ministerraad om besproken. Het ging bijvoorbeeld om gesprekken die tijdens schorsingen van de ministerraad werden gevoerd. Schoof zegt geen aangifte te willen doen.

👇 Reactie van Dick Schoof Schoof vindt dat Faber haar geheimhoudingsplicht niet heeft geschonden in haar boek en doet daarom ook geen aangifte. De partijloze premier is geen citaten uit de notulen van de ministerraad of conclusies van de onderraden tegengekomen. Ook vond hij geen bewijs dat hier direct uit is geput. De landsadvocaat heeft Schoof advies gegeven over de kwestie en heeft daarvoor ook stukken ingezien over wat is besproken in de ministerraad. Die heeft daarin geen bevestiging gevonden dat deze passages als zodanig zijn besproken in de ministerraad, schrijft de partijloze premier naar aanleiding van Kamervragen van D66. „Dat bij elkaar maakt dat ik nu niet kom tot een redelijk vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd”, concludeert Schoof. Dat de passages uit het boek kunnen verwijzen naar gesprekken in de ministerraad, kan volgens de landsadvocaat niet worden uitgesloten. Aan de andere kant benoemde Faber volgens de jurist ook punten waarover in bredere zin publiekelijk werd gediscussieerd, ook tussen haar en Uitermark.

