Zoveel duurder werd het dagelijks leven in oktober

Het dagelijks leven is in oktober gemiddeld 3,1 procent duurder geworden vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie was daarmee lager dan in september. In die maand liep de inflatie op tot 3,3 procent, van 2,8 procent in augustus.

Vergeleken met de voorgaande maand stegen de prijzen voor consumenten in oktober met 0,3 procent. Het CBS maakt de snelle raming op basis van nog onvolledige gegevens. De definitieve inflatiecijfers van oktober worden op 11 november gepubliceerd.

De prijzen van energie en brandstof stegen in oktober met 2,1 procent. Dat was minder hard dan de prijsstijging van 4 procent een maand eerder. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden 3,8 procent duurder, na een prijsstijging van 3,7 procent in september. De prijzen in de dienstensector stegen in oktober met 4,5 procent, na een toename van 4,1 procent een maand eerder. Industriële goederen werden 0,4 procent duurder, na een stijging van 1,5 procent in september.

Eurozone

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode bleef deze maand onveranderd op 3 procent. De Europese rekenmethode is iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, worden de kosten voor het wonen in een eigen woning niet meegerekend.

Later in de ochtend komt het Europese statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers over de consumentenprijzen in de eurozone in oktober. In september liep de inflatie in het eurogebied op tot 2,2 procent, van 2 procent in augustus.

Goede uitgangspositie ECB

De inflatie in Nederland ligt al geruime tijd boven het Europese gemiddelde. Dat komt onder meer door een sterkere prijsstijging van energie, voedingsmiddelen, dranken en tabak in Nederland.

De inflatie in het eurogebied ligt iets boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank hield eerder deze week de rente voor de derde keer op rij onveranderd, na acht verlagingen sinds juni vorig jaar. Naar verwachting zal de ECB ook geen haast hebben met nieuwe renteverlagingen. Volgens ECB-president Christine Lagarde heeft de centrale bank een goede uitgangspositie bij het in toom houden van de inflatie rond de 2 procent.

ANP

