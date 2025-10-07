Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo ziet de ideale premier eruit, volgens Nederlanders

Op 29 oktober gaan we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De grote vraag is of het premier Bontenbal, Timmermans of toch Wilders wordt. Maar wat nou als we die namen even helemaal wegdenken? Hoe ziet ‘onze’ ideale premier er dan uit?

De PVV is in de laatste peiling van Maurice de Hond wederom de grootste partij, onthulde de opiniepeiler zelf bij Café Kockelmann. GroenLinks-PvdA zou de tweede partij worden, CDA de derde. GroenLinks-PvdA, CDA en de VVD hebben regeren met de PVV uitgesloten. Het is daardoor niet waarschijnlijk dat Geert Wilders premier wordt.

Hoe ziet de ideale premier eruit?

Als het aan het RTL-nieuwspanel ligt, krijgen we een premier tussen de 40 en 60 jaar. Jongere kiezers willen liever een jongere premier (jonger dan 40 jaar). Ook willen kiezers het liefst een premier van buiten de Randstad, die als het even kan kinderen heeft. En als het aan jongere kiezers ligt, wordt het een premier met huisdieren. Zowel Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) als Dilan Yesilgöz (VVD) heeft een hond.

Politiek verslaggever Frits Wester reageert: „Arme kinderen, want die premier is nooit thuis. Dat soort dingen moet je een beetje opzij schuiven. Het belangrijkste is dat een premier van Nederland samenbindend kan zijn. Je moet vooral andere partijen ook iets gunnen.” Ook hij acht het onwaarschijnlijk dat Wilders in het Torentje eindigt. „PVV lijkt de grootste partij te worden, maar niemand wil Geert Wilders als premier. Niemand wil zelfs met hem regeren. Dan kom je toch weer bij andere kandidaten terecht.” Dat zijn dus CDA-leider Henri Bontenbal en Timmermans.

Als het gaat over succesvolle vorige premiers, komen er altijd twee namen bovendrijven: Willem Drees (minister-president van Nederland van 1948 tot 1958) en Ruud Lubbers (minister-president van 1982 tot 1994). Parlementair historicus Peter van der Heiden legt uit waarom zij zo geliefd waren: „Drees was een vaderlijk figuur. Dat was ook zijn bijnaam: vadertje Drees. Bij Lubbers had iedereen het idee: die man heeft echt de leiding.”

Aboutaleb grote favoriet

Stel: je kiest straks niet alleen de partij, maar er ligt ook een stembiljet klaar voor de nieuwe premier. Wie zou volgens Nederland de meeste kans maken? Onderzoeksbureau Motivaction legde die vraag eerder neer bij Nederlanders.

Uit de resultaten kwam Ahmed Aboutaleb (PvdA), voormalig burgemeester van Rotterdam, als grote favoriet voor de nieuwe premier naar voren met 13 procent van de stemmen. Wilders volgt met 11 procent. Daarna volgen Bontenbal, Timmermans en oud-VVD-leider Klaas Dijkhoff (6 procent).

