Hoe effectief is een enkelband nou echt? ‘Kon gewoon m’n leven leiden’

De gevangenissen in ons land zitten overvol. Tegenwoordig worden gevangenen daarom twee weken eerder vrijgelaten dan hun straf voorschrijft, maar dat zet nog weinig zoden aan de dijk. Een ander plan is om mensen die een korte straf opgelegd krijgen, een enkelband om te doen in plaats van hen vast te zetten. Maar hoe effectief is zo’n enkelband nou echt? Nieuws van de Dag bespreekt het.

CDA-leider Henri Bontenbal en zijn partij zijn voor zo’n enkelband. De christelijke partij vindt dat rechters dat moeten kunnen opleggen, naast cel- en taakstraffen. Maar volgens critici is de enkelband te mild. Presentatrice van Het Misdaadbureau (PowNed) Maaike Timmerman nam de proef op de som en droeg een week lang een enkelband.

Voor wie is de enkelband bedoeld? Het is natuurlijk niet zo dat mensen die een moord plegen of een ander delict waar een hoge gevangenisstraf op staat, een enkelband als vervangende straf krijgen. Op dit moment is de enkelband een voorwaarde voor mensen wiens gevangenisstraf er bijna op zit. Als het aan het CDA ligt, wordt de enkelband een optie voor mensen die een lichtere straf begaan. Henri Bontenbal noemt het voorbeeld van iemand die een ambtenaar in functie beledigt en de boete daarvoor niet betaalt of niet kan betalen. „Dan kan het zijn dat je twee weken cel krijgt en dat kost capaciteit.” Volgens Bontenbal is de enkelband een oplossing voor ‘hele lichte vergrijpen’. „Je helpt zo’n persoon ook niet met twee weken cel. Iemand verliest sociale contacten, komt niet opdagen op z’n werk en doet in de gevangenis contacten op die waarschijnlijk niet zo positief zijn.”

‘Enkelband bloedirritant, maar kon m’n leven leiden’

Dat de enkelband wordt overwogen, komt niet alleen door een tekort aan cellen, maar ook door een tekort aan bewakers. Bovendien verdwijnen er de komende tijd door verbouwingen honderden cellen in politiebureaus en huizen van bewaring. Nieuwe maatregelen lijken dan ook onvermijdelijk, zeggen betrokkenen uit het gevangeniswezen.

„Ik vond het bloedirritant”, begint Timmerman als presentator Thomas van Groningen vraagt of zij de enkelband ‘een straf of een lachertje’ vond. „Ik vond het geen straf, maar ook geen lachertje. Het is irritant, want je wordt continu gebeld. Maar tegelijkertijd ervoer ik niet de échte consequenties die een veroordeelde wel ervaart, namelijk dat je terug de cel in moet als je de mist in gaat. Ik kon gewoon mijn leven leiden.”

In bed, in bad, naar werk: overal gaat de enkelband mee naartoe. „Voor mijn enkelband gold een avondklok vanaf 19.00 uur”, legt Timmerman uit. Je mag dus wel naar buiten en wat dingen doen, maar ’s avonds en ’s nachts moet je binnen blijven. Ook had ze een gebiedsverbod en als de presentatrice dan tóch in dat gebied was, ging de band trillen. Daarnaast werd ze herhaaldelijk gebeld als ze bijvoorbeeld iets later dan 19.00 uur thuis was.

