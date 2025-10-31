Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gedeeltelijke hertelling stemmen in Venray nodig, uitslag later vandaag

In Venray zijn medewerkers van de Limburgse gemeente vrijdagochtend nog druk bezig met het tellen van de stemmen. Bij het tellen is gebleken dat de stemmen van een van de grotere stembureaus herteld moeten worden. „Dat gaat naar verwachting twee tot drie uur duren”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Venray verwacht „in de loop van vrijdagmiddag” de uitslag bekend te kunnen maken. Na publicatie van de uitslag zijn de uitslagen van alle gemeenten bekend. Begin volgende week komt dan de uitslag van de tienduizenden briefstemmers in het buitenland.

Het tellen van de stemmen in Venray liep vertraging op omdat in de nacht van woensdag op donderdag brand uitbrak in het gemeentehuis, dat moest worden ontruimd. Donderdag is het tellen hervat.

Bij de verkiezingen van 2023 haalde de PVV in Venray 27,9 procent van de stemmen. D66 bleef steken op 5,6 procent. In de landelijke tussenstand heeft D66 een voorsprong van iets meer dan 15.000 stemmen op de PVV.

ANP

