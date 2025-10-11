Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft woonstress: ‘Geeft woningnood een gezicht’

Een relatief nieuwe vorm van stress: woonstress. Meer dan de helft van de mensen in ons land ervaart dat of ziet dit ontstaan in zijn of haar omgeving.

Woonstress treedt op als mensen met spoed een woning zoeken en er geen huisvesting beschikbaar is (dit zijn trouwens plannen van politieke partijen in deze verkiezingstijd om de woningcrisis op te lossen). Woonstress gebeurt ook bij onverwachte situaties zoals een scheiding, financiële problemen of als er na de studie nieuwe woonruimte gezocht moet worden.

Dat blijkt uit onderzoek van ING, gepubliceerd in het Woonbericht.

Starters uit noodzaak onder dak bij ouders of vrienden

Veel starters hebben met woonstress te maken; bijna een kwart van deze groep moest al een keer uit noodzaak elders wonen of ving zelf iemand op. Als mensen hun huis of studentenwoning uit moeten, worden ze vaak opgevangen door ouders, familie of vrienden. Daar verblijft men meestal ongeveer een half jaar.

Het tijdelijke verblijf leidt dan regelmatig tot spanningen en zelfs tot uitstel van belangrijke levensbeslissingen. Ruimere mogelijkheden voor hospitaverhuur kunnen het woningaanbod vergroten en zo woonstress helpen verminderen.

Woonstress geeft woningnood een gezicht

ING meldt dat meer dan de helft van de respondenten van het onderzoek (52 procent) woonstress ervaart, of dit om zich heen ziet gebeuren. „Dit toont aan hoe wijdverbreid woonstress is”, zegt Wim Flikweert, Manager Wonen bij de bank. „Het geeft de huidige woningnood een gezicht, want de impact is enorm. Denk aan een echtscheiding waarbij je snel in je eigen buurt een nieuw huis moet vinden voor jou en je kinderen, in een veel te krappe markt. Dat is vrijwel onmogelijk. Dan moet je noodgedwongen terugvallen op ouders of vrienden.”

Twee op de vijf mensen kennen iemand die zijn woning heeft moeten verlaten. In totaal heeft 14 procent van de ondervraagden zelf ooit bij een ander ingewoond. 6 procent heeft anderen tijdelijk onderdak geboden.

Woonstress door ‘logeerpartij’

Heel wat mensen blijken bereid woningzoekenden op te vangen, hoewel dat lastiger wordt als er kinderen bij zijn betrokken: één op de vijf neemt liever niet iemand in huis die kinderen heeft. Woningzoekenden vinden vaak onderdak bij familie en vrienden, die aangeven dat ze een paar maanden mogen blijven.

„Helaas leidt zo’n gedwongen logeerpartij ook tot woonstress, want je deelt woonruimte. Zeker als het meer dan één persoon is die intrekt”, zegt Flikweert. Bij ruim vier op de tien mensen leidt het tijdelijke verblijf tot spanningen. Dat heeft dan te maken met gebrek aan privacy, verschillende dag/nachtritmes of het naleven van andere leefgewoontes. Ook spanningen over het energieverbruik, niet meehelpen in de huishouding en overmatig gamen kunnen een negatieve rol spelen. Van de mensen die bij een ander inwoonden of zelf iemand opvingen, stelt 72 procent levensbeslissingen – zoals kinderen krijgen – uit. Ook het sociale leven lijdt er vaak onder. Drie op de tien geeft daarnaast aan dat ze uitzien naar het ‘empty nest‘-leven en dat nu noodgedwongen moet uitstellen.

Wat is de oplossing?

De respondenten verwachten dat het bouwen van extra huizen woonstress zou kunnen verminderen. Hospitaverhuur, waarbij een deel van de woning wordt verhuurd, heeft als een van de oplossingen voor de woningnood ook een breed draagvlak.

Vorige Volgende

Reacties