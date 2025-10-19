Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Handhavers houden stembureaus in de gaten op verkiezingsdag

In tientallen gemeenten houden handhavers een oogje in het zeil bij de stemlokalen op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. De gemeenten verwachten geen problemen op 29 oktober, maar na recente onrust bij gemeentehuizen zeggen ze dat ze zich wel voorbereiden. Daarom laten ze bijvoorbeeld buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) surveilleren bij de stembureaus.

Het ANP heeft een rondgang gemaakt langs ongeveer tweehonderd gemeenten over hun voorbereidingen op de verkiezingen. De meeste gemeenten zeggen dat ze de komende stembusgang net zo aanpakken als voorgaande verkiezingen.

Amsterdam, Wassenaar en Alblasserdam zeggen los van elkaar dat ze „zichtbare en onzichtbare” beveiligingsmaatregelen hebben genomen. Ze willen niet zeggen welke maatregelen dat zijn. Venray zet handhavers in „om zichtbaar te zijn voor personen die misschien dingen van plan zijn die niet geoorloofd zijn”. Beverwijk heeft „op sommige locaties extra beveiliging ingezet”, maar zegt niet om welke locaties het gaat.

Surveillancedienst inschakelen

In Den Bosch kunnen stembureauleden een surveillancedienst inschakelen bij problemen. In Den Helder gaan agenten en handhavers „preventief” naar stembureaus.

De Brabantse gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen hebben „achtervang stand-by voor het geval een situatie bij de ingang van het stemlokaal of in het stemlokaal escaleert”. Ook Valkenswaard houdt de veiligheid van stembureaus en tellocaties in de gaten, „zeker gezien recente incidenten rond gemeentehuizen elders in het land”.

Aggressie richting medewerkers

Sittard-Geleen pakt het iets anders aan. De Limburgse gemeente heeft naar eigen zeggen „een niet-zichtbare beveiligingsaanpak, om onnodige spanningen of provocaties te voorkomen”. Wat dat inhoudt, licht de gemeente niet toe.

In Borsele zijn ook extra maatregelen, maar die stammen al uit de coronaperiode en hebben niets te maken met „recente incidenten”, aldus de Zeeuwse gemeente. „We zien dat de maatschappij verhardt en er vaker sprake is van onvrede of agressie richting medewerkers.” De gemeente laat handhavers rondes rijden langs de stemlokalen.

Dreigingsanalyse

In de aanloop naar de verkiezingen hebben gemeenten een zogenoemde dreigingsanalyse gekregen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die dienst doet geen mededelingen over de inhoud daarvan.

In de afgelopen weken is het onrustig geweest rond de gemeentehuizen in onder meer Amersfoort, Doetinchem, Hoorn, Houten, Uithoorn en Bronckhorst. Dat gebeurde bij protesten tegen immigratie en de opvang van asielzoekers.

