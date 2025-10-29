Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gestolen wagen ramt politie op A2: dader op de vlucht

Op de A2 bij Eindhoven heeft de bestuurder van een gestolen voertuig woensdagavond meerdere agenten aangereden. Twee motoragenten raakten daarbij zwaargewond, maar hun leven is niet in gevaar. Dat meldt de politie.

Agenten zagen het gestolen voertuig rijden en zetten de achtervolging in. Ongeveer tien minuten later ging het mis ter hoogte van Eindhoven, in de richting van Den Bosch. De bestuurder probeerde te ontsnappen en reed met hoge snelheid in op twee dienstauto’s en twee politiemotoren.

Bestuurder op de vlucht

De twee motoragenten liepen daarbij ernstige verwondingen op. Ambulancepersoneel onderzocht de andere agenten, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de bestuurder bewust op de agenten is ingereden.

Na de botsing sloeg de bestuurder van het gestolen voertuig op de vlucht. Meerdere eenheden en een politiehelikopter zoeken in de omgeving naar de verdachte. Via Burgernet is een melding verspreid met zijn signalement.

De politie heeft de A2 richting Den Bosch afgesloten voor sporenonderzoek. Verkeer rijdt via de parallelrijbaan en moet rekening houden met files en vertraging.

