Nederland pakt geweld tegen vrouwen niet hard genoeg aan, blijkt uit rapport

Nederland voldoet nog altijd niet aan internationale afspraken om vrouwen te beschermen tegen geweld. Dat stelt de Raad van Europa in een nieuw rapport van GREVIO, de toezichthouder die kijkt naar de naleving van het Verdrag van Istanbul. Volgens de onderzoekers schiet Nederland op meerdere fronten tekort en is „dringende actie” nodig.

Hoewel er de laatste jaren positieve stappen zijn gezet, zoals een nieuwe zedenwet en een actieplan tegen femicide, blijft de kern van het probleem overeind. Er zijn namelijk te weinig opvangplekken, te weinig kennis over gendergerelateerd geweld en te weinig samenhang in de aanpak.

Huiselijk geweld te vaak gezien als ‘ruzie tussen gelijken’

Volgens GREVIO wordt in Nederland nog te weinig beseft dat huiselijk geweld vaak voortkomt uit ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. „Het wordt te vaak gezien als een conflict tussen twee gelijken, in plaats van als machtsmisbruik door een man”, aldus het rapport.

Dat gebrek aan inzicht heeft grote gevolgen. Huiselijk geweld wordt bij voogdijzaken niet altijd goed meegewogen, waardoor vrouwen en kinderen opnieuw risico lopen op contact met een gewelddadige partner of vader. Ook zijn contact- en huisverboden nog niet breed genoeg ingezet om slachtoffers te beschermen.

Metro schreef eerder dat ruim de helft van de vermoorde vrouwen in Nederland wordt gedood door haar (ex)partner.

Wat is het Verdrag van Istanbul? Het Verdrag van Istanbul is een internationale afspraak van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en aan te pakken. Het trad in 2014 in werking en Nederland sloot zich in 2015 aan. Het verdrag verplicht landen om geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te vervolgen. Ook moeten overheden zorgen voor voldoende opvang, goede wetgeving en samenwerking tussen instanties. De naleving wordt gecontroleerd door GREVIO, een groep experts van de Raad van Europa. Zij beoordelen regelmatig hoe goed landen het doen en concluderen nu dat Nederland nog flinke stappen moet zetten.

Te weinig opvang

Een van de grootste zorgen van GREVIO is het tekort aan veilige opvangplekken. Veel vrouwen vinden moeilijk een plek of worden van het kastje naar de muur gestuurd. Metro schreef eerder over de gevaarlijke gevolgen van dit probleem.

Ook bij de politie gaat het nog mis. Na aangiftes van seksueel geweld is er volgens de Raad geen goede opvang of begeleiding. Bovendien schrikt de zogenoemde bedenktijd vrouwen af om aangifte te doen. GREVIO roept Nederland dan ook op om die regeling af te schaffen.

Die bedenktijd houdt in dat een slachtoffer van bijvoorbeeld verkrachting of seksueel geweld eerst een bepaalde periode krijgt om na te denken of ze daadwerkelijk aangifte wil doen. Dat is bedoeld om de druk te verlagen, maar GREVIO werkt dat dus averechts.

Nieuwe zedenwet en actieplan zijn stap vooruit

Er zijn wel lichtpuntjes. Zo geldt sinds juli 2024 een nieuwe zedenwet, waarbij iemand strafbaar is als hij of zij bewust negeert dat de ander geen seks wil. Ook is er een actieplan Stop Femicide! en een regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer.

Daarnaast wordt er meer gedaan om seksueel geweld in de sportwereld te voorkomen. Maar ondanks die initiatieven ziet GREVIO weinig vooruitgang sinds het vorige rapport uit 2020.

Geweld tegen vrouwen opnieuw in de spotlight

Het rapport verschijnt in een periode waarin geweld tegen vrouwen volop in het nieuws is. De moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude leidde deze zomer tot landelijke protesten en de actie Wij eisen de nacht op. In Nederland wordt gemiddeld eens in de acht dagen een vrouw gedood, vaak door een (ex-)partner.

De Raad van Europa roept Nederland op om structureel te investeren in opvang, beleid beter te coördineren en vooral: geweld tegen vrouwen eindelijk te zien als wat het is. Geen privéprobleem, maar een kwestie van mensenrechten.

