Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gemeenten hopen bij nieuwe coalitie op ‘rust en regelmaat’

Duidelijke regels, genoeg geld en politieke stabiliteit. Dat is wat gemeenten na de Tweede Kamerverkiezingen hopen te krijgen van de komende coalitie, welke partijen daar dan ook in zitten. „Rust, reinheid en regelmaat”, noemt de Gelderse gemeente Aalten dat.

Het ANP heeft in de afgelopen dagen een rondgang gemaakt langs ongeveer tweehonderd gemeenten, om te peilen waar zij behoefte aan hebben. Ongeveer tachtig gemeenten vragen het volgende kabinet om voldoende geld om hun werk te kunnen doen. Ze klagen over bezuinigingen in de afgelopen jaren en vrezen een ‘ravijnjaar’, wanneer ze nog minder geld ontvangen. Dat moment is uitgesteld, maar nog niet afgesteld.

Het geld dat gemeenten nu van het Rijk krijgen is namelijk „volstrekt onvoldoende” voor opgaven als „de druk op de jeugdzorg, het realiseren van passende woningbouw, en het versterken van de leefbaarheid in onze kernen”, zegt burgemeester Gerrit Jan Gorter van Twenterand (Overijssel). Haaksbergen, Leiderdorp, Wormerland en Woudenberg willen „een balans” tussen taken en middelen.

Duidelijke regels en politieke stabiliteit

Meer dan vijftig gemeenten willen duidelijke regels van het kabinet, zodat ze weten waar ze aan moeten voldoen. „Niet voor een moment, maar langjarig”, aldus Ede. En als ze daaraan werken, bijvoorbeeld bij de opvang van vluchtelingen, willen ze steun. „Op dit moment voelen we ons in de steek gelaten”, meldt Dalfsen.

Politieke stabiliteit komt ook in veel antwoorden terug. Arnhem is naar eigen zeggen „vooral gebaat bij constant, stabiel en toekomstbestendig beleid. Net als alle andere gemeenten.” Ook gemeenten als Groningen, Breda, Zoetermeer en Middelburg hopen op stabiliteit. Peel en Maas (Limburg) wil dat politici een voorbeeld zijn: „meer dialoog en samenwerking en gericht op de inhoud en minder met elkaar bezig zijn”. Bergen in Noord-Holland wil „een stabiel kabinet met bewindspersonen die elkaar vertrouwen en elkaar iets gunnen”.

Vertrouwen

Dat vertrouwen willen gemeenten ook krijgen. „Geef de gemeente ruimte voor eigen beleid en maatwerk, om zo beter in te kunnen spelen op lokale situaties”, stelt Goeree-Overflakkee. Valkenswaard wil „meer vertrouwen in onze professionaliteit”. Verder willen tientallen gemeenten dat de komende coalitie naar bereikbaarheid en stikstof kijkt.

Het Twentse Losser wil dat het nieuwe kabinet stopt met grenscontroles. „In een grensgemeente als Losser zijn we gewend om regelmatig de landsgrens over te gaan voor boodschappen, werk en recreatie. Laten we juist inzetten op het verder versterken van de samenwerking aan weerszijden van de grens, in plaats van het opwerpen van barrières.”

ANP

Vorige Volgende

Reacties