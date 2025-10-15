Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Fraudehelpdesk waarschuwt voor dreigende telefoontjes over arrestatiebevel: ‘Trap er niet’

Criminelen hebben weer een gehaaide manier gevonden om mensen de stuipen op het lijf te jagen én ze geld afhandig te maken. Met zogeheten spoofing-telefoontjes doen ze zich voor als de Hoge Raad of de Rijksoverheid en waarschuwen ze mensen voor uiteenlopende overtredingen. De Fraudehelpdesk adviseert mensen dan ook om de komende tijd extra alert te zijn.

Tijdens de telefoontjes is er een Nederlands gesproken bandje te horen die zogenaamd afkomstig is van ‘De Hoge Raad der Nederlanden’, ‘de Nationale Politie’, een ‘Europese bank’ of de ‘Rijksoverheid’. De telefoontjes lijken van een Nederlands (mobiel) nummer te zijn of van de Rijksoverheid of de Hoge Raad. In werkelijkheid zijn deze telefoonnummers ‘gespooft’ , dit is een techniek waarmee oplichters een ander nummer kunnen laten zien dan waar ze in werkelijkheid mee bellen. De telefoonnummers die gespooft zijn, zijn van particulieren of ondernemers die niets met de oplichting te maken hebben.

Dreigen met arrestatiebevel

Wat er aan de telefoon wordt gezegd is wisselend, maar de Fraudehelpdesk heeft in ieder geval al meldingen gekregen over de volgende ‘waarschuwingen’:

Er loopt een arrestatiebevel tegen je

Je wordt verdacht van criminele activiteiten, zoals drugshandel en witwassen

Je BSN-nummer wordt misbruikt

Dit zijn natuurlijk geen telefoontjes die je dagelijks ontvangt en doordat ze in sommige gevallen ook afkomstig lijken te zijn van één van de genoemde instanties, trappen veel mensen er in. Zij laten zich vaak doorverbinden met een ‘agent’ die vervolgens naar persoonlijke gegevens vraagt om je identiteit te kunnen bevestigen. Soms wordt daarna gezegd dat je geld moet veiligstellen door het over te maken naar een bepaald rekeningnummer of dat je een programma moet downloaden zodat de beller in je computer kan meekijken en handelen. Sommige melders krijgen geld gestort op hun rekening, wat moet worden overgeboekt naar verschillende rekeningnummers of een cryptowallet.

‘Verbreek verbinding bij dergelijke telefoontjes’

De Fraudehelpdesk benadrukt echter dat deze telefoontjes vals zijn en afkomstig zijn van criminelen. Zij raden mensen aan om de komende tijd extra alert te zijn op binnenkomende telefoontjes en onbekende telefoonnummers vooral niet terug te bellen. „Maak nooit geld over op basis van een bericht of telefoontje, maar verbreek de verbinding. Geef ook geen persoonlijke gegevens door en download geen software op verzoek van een onbekende”, aldus de Fraudehelpdesk. En hoewel het misschien onschuldig lijkt om geld over te boeken dat eerst op jouw rekening is gestort, kun je dat volgens hen beter ook niet doen. „Want dan kan je rekening door de bank geblokkeerd worden vanwege verdachte transacties. Neem contact op met je bank als de oplichter geld op uw rekening heeft gestort.”

Niet direct in paniek raken

Mensen die per ongeluk toch hun naam, adres en de laatste drie cijfers van hun BSN hebben doorgegeven hoeven volgens de Fraudehelpdesk niet direct in paniek te raken. „De criminelen kunnen hier niet direct iets mee doen. Maar ze kunnen de informatie wel gebruiken om in de toekomst overtuigender over te komen als je ze nog eens benaderen”, aldus de Fraudehelpdesk.

En het zijn niet alleen verdachte telefoontjes waar je alert op moet zijn, maar ook verdachte mailtjes. In dit artikel lees je meer over de nieuwste phishing-technieken van criminelen.

Vorige Volgende

Reacties