Frans Timmermans tegen Rob Jetten: ‘Staat hier gewoon te jokken’

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) heeft in het RTL-debat van gisteravond fel uitgehaald naar Rob Jetten (D66) over bezuinigingen in de zorg. De D66-leider zou niet eerlijk zijn over het toelaten van nieuwe medicijnen. „De heer Jetten staat hier gewoon te jokken.”

Timmermans voelt in de peilingen de hete adem van D66 in zijn nek. In de laatste peiling van Ipsos I&O heeft GroenLinks-PvdA 22 virtuele zetels en D66 18, 4 meer dan de week daarvoor. „Het is wel duidelijk dat D66 stijgt in de peilingen, als de heer Timmermans dit nodig heeft”, zei Jetten na de aanval. Hij vindt dat Timmermans de mensen thuis „angst aanjaagt”. „Dat doet de heer Wilders al iedere dag.”

Frans Timmermans valt Rob Jetten hard aan

Volgens de linkse leider was Jetten niet eerlijk over het toelaten van nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld tegen kanker, aan het basispakket dat wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. „De heer Jetten staat hier gewoon te jokken. U heeft een slot gezet op het basispakket. Er mag niets meer bij van u. Het staat zwart op wit, daar kunt u niet omheen en moet u eerlijk over zijn”, beet Timmermans hem toe.

De D66-leider verdedigde dat hij hier niet op wil korten. „We moeten wel zorgen dat nieuwe medicatie er altijd bij kan. Als er goede kankerbehandelingen- en medicijnen zijn, dan kan ook D66 die toevoegen. We zijn in tegenstelling tot de heer Timmermans ook bereid tot moeilijke keuzes om het oplopen van wachtlijsten te voorkomen.”

Jetten heeft tegen het Centraal Planbureau (CPB) wel degelijk doorgegeven geen nieuwe behandelingen toe te willen voegen aan het basispakket. Volgens het CPB levert dat in 2030 500 miljoen euro op, en kan de winst op de lange termijn oplopen tot 7,7 miljard euro. Als D66 niet had doorgegeven het basispakket te willen bevriezen, had het financiële plaatje van de partij er anders uitgezien.

Sprak ook Yesilgöz niet de waarheid?

Het CPB schrijft over de keuzes van D66 dat het bevriezen van de inhoud van het basispakket ertoe leidt dat nieuwe behandelmogelijkheden en geneesmiddelen, die de zorg duurder maken, niet vergoed zullen worden uit het basispakket. Volgens het CPB kan dit ook de verbetering van de kwaliteit van de zorg remmen.

Jimmy Dijk (SP) zegt na afloop van het debat dat ook Dilan Yesilgöz niet de waarheid sprak over het basispakket. Ook haar partij wil dat bevriezen om zo de stijgende zorgkosten te dempen. Yeşilgöz en Jetten willen dat de politiek nieuwe medicijnen kan toelaten, maar dan moeten andere behandelingen eruit. Volgens Jetten is de effectiviteit van 20 tot 30 procent van de behandelingen niet bewezen. „Daar kun je dan afscheid van nemen als er nieuwe behandelingen bijkomen.”

Discussie over eigen risico

Eerder viel Jetten Timmermans aan in het debat, toen het ging over het eigen risico. GroenLinks-PvdA wil dat halveren, net zoals het huidige kabinet, maar dan op initiatief van de PVV. Volgens het CPB blijft het eigen risico bij D66 385 euro. „Waarom gaat u door op de weg van Wilders?”, vroeg Jetten aan Timmermans. Hij vindt dat GroenLinks-PvdA gericht chronisch zieken of gehandicapten moet helpen met hun zorgkosten, in plaats van een halvering voor iedereen.

Er was de afgelopen jaren veel gesteggel in de Tweede Kamer over de halvering van het eigen risico. Voorstanders zien het verlagen van het eigen risico als een manier om de zorg toegankelijker te maken. De angst voor een hoge rekening hoeft geen reden meer te zijn om zorg uit te stellen. En voor wie chronisch ziek is of veel zorg nodig heeft, kan het een flinke slok op een borrel schelen.

De vrees van tegenstanders is dat mensen straks voor ieder pijntje of kwaaltje naar de dokter rennen. Als de vraag naar zorg toeneemt, zijn hogere kosten en langere wachttijden onvermijdelijk. De meeste Nederlanders willen geen halvering van het eigen risico.

