Fors meer mensen op de bon geslingerd voor fietsen zonder licht

De politie heeft deze zomer opvallend veel fietsers bekeurd die zonder licht reden. Tussen mei en augustus steeg het aantal boetes met maar liefst 55 procent ten opzichte van vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) die zijn geanalyseerd door vergelijkingsplatform Independer.

Fietsen zonder licht kan financiële gevolgen hebben

Volgens een woordvoerder van Independer is fietsen zonder licht niet alleen gevaarlijk, maar kan het ook financiële gevolgen hebben.

„Fietsers die zonder verlichting in het donker rijden, lopen het risico minder schadevergoeding te krijgen als ze betrokken raken bij een ongeval”, vertelt de woordvoerder tegen Het Parool. „In sommige gevallen wordt maar de helft van het schadebedrag vergoed.”

Wintertijd en donkere dagen

Komend weekend gaat de wintertijd in en worden de dagen korter. Juist nu is het belangrijk dat fietsers goed zichtbaar zijn in het verkeer, benadrukt Independer. De boete voor fietsen zonder werkende verlichting bedraagt 75 euro, plus 9 euro administratiekosten.

Daarnaast kan een ongeluk in het donker zonder licht niet alleen letsel, maar ook hogere kosten opleveren. „De kans op financiële gevolgen is dan groter”, aldus de woordvoerder.

Grotere pakkans, is vaker licht aan

Handhaving op fietsverlichting heeft doorgaans lage prioriteit, al treden agenten wel op als ze gevaarlijke situaties zien. Uit ervaring blijkt dat meer controles direct effect hebben: hoe groter de pakkans, hoe meer fietsers hun lampen aanzetten.

Dat bleek bijvoorbeeld in 2009, toen de politie in Amsterdam grootschalige controles uitvoerde op drukke uitgaansavonden. Het aantal fietsers met verlichting steeg toen zichtbaar. Toen de controles weer afnamen, nam ook het aantal fietsen zonder werkende lampen snel toe. Uit een eerder onderzoek van de Fietsersbond bleek dat slechts 44 procent van de fietsers in de hoofdstad een goed werkende lamp heeft.

Klachten over te felle lampen

Opvallend is dat er inmiddels ook klachten binnenkomen over het tegenovergestelde probleem: te felle fietsverlichting. Volgens recent onderzoek van de ANWB zegt bijna twee derde van de weggebruikers regelmatig verblind te worden door tegemoetkomende fietsers.

Dat komt vooral doordat het aantal elektrische fietsen groeit. De lampen daarvan zijn krachtiger en vaak niet af te stellen, waardoor andere weggebruikers sneller last hebben van fel licht.

