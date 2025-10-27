Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Femke Halsema vindt haar jarige en oeroude Amsterdam ‘een jonge dame die een beetje stout is’

Om het 750-jarig bestaan van ‘haar’ Amsterdam officieel te vieren, heeft Femke Halsema vanmorgen in de stromende regen op de Dam een 75 meter lange taart aangesneden. De burgemeester van de jarige stad kreeg daarbij van De Telegraaf de vraag aan wat voor dame zij denkt als het om Amsterdam gaat. Een hele oude dame, een internationale dame misschien?

Je ziet het taart snijden en het antwoord van Femke Halsema in de video hierboven. „Een oude, maar ook een nog heel erg jonge dame”, vindt de burgermoeder. „Die een beetje stout is, van een feestje houdt en niet bang voor het leven is.”

Femke Halsema, wat is er eerder?

Femke Halsema kreeg ook een vraag voorgelegd die niets met de verjaardag van 750 jaar Amsterdam te maken heeft. Wat is er eerder af, de nieuwe brug over het IJ of het sexy hotel? De verslaggever bedoelt een erotisch centrum dat het – ook oeroude – red light district De Wallen moet vervangen. „Ik denk de brug over het IJ”, is het eerlijke antwoord.

Femke Halsema kan vanavond net als de mensen thuis voor de buis genieten van het slot van het jubileumjaar, Nationale Viering Amsterdam 750 Jaar. Het muzikale einde wordt vanaf 20.35 uur live uitgezonden op NPO 1. Optredende artiesten zijn onder meer Yves Berendse, Karsu en Wibi Soerjadi. Zij vertolken bijzondere duetten. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia zijn aanwezig bij de viering op het Museumplein.

Femke Halsema opent vandaag overigens ook Amsterdam in Motion, een grote multimediale maquette van de stad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eind juni werd, ook al is Amsterdam vandaag jarig, een groot feest gevierd op ringweg A10 om de stad. Femke Halsema constateerde dat het feest voor een paar honderdduizend mensen op de bloedhete dag over het algemeen goed verliep. ’s Avonds dreigde er door mensen die over hekken klommen wel wat chaos.

Bevolking van jarig Amsterdam tevreden

Van de Amsterdammers kijkt 70 procent positief terug op de viering van 750 jaar Amsterdam. Vooral het genoemde Festival op de Ring en SAIL worden genoemd als gezellige en feestelijke evenementen. Een heel klein deel (8 procent) is negatief en vindt dat de feestelijkheden geldverspilling zijn geweest. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Gemiddeld 60 procent van de inwoners heeft meegedaan aan een festiviteit. Onder jongeren was dat zelfs driekwart.

Reacties