Feest in Den Haag: D66 wint, CDA glanst weer, JA21 doet mee

De eerste exitpoll van Ipsos I&O zorgde woensdagavond voor een golf aan emoties in politiek Den Haag. Terwijl sommige partijen feestvierden, was het bij anderen een avond vol tranen. Vooral het CDA, D66 en JA21 kunnen hun geluk niet op, en ook DENK en 50PLUS reageren tevreden.

D66 staat met 27 zetels nipt bovenaan, gevolgd door PVV (25), VVD (23) en GroenLinks-PvdA (20). De grote verrassing: het CDA stijgt naar 19 zetels. JA21 schiet omhoog, 50PLUS maakt een comeback en DENK blijft stabiel.

Zaal gaat los bij D66 na eerste exitpoll

In poppodium Nobel in Leiden ging ‘het dak eraf’ toen de exitpoll bekend werd. Leden van D66 vierden feest toen bleek dat de partij mogelijk de grootste wordt. In de eerste exitpoll van Ipsos komen de sociaalliberalen uit op 27 zetels, dat is een winst van 18 zetels. Het publiek scandeerde “het kan wel”.

“Het belooft een historische avond te worden”, zei wethouder Wietske Veltman uit Leiden toen ze het publiek welkom heette. “De positieve energie is overal voelbaar.”

CDA viert politieke comeback

In de feestzaal van het CDA klonk woensdagavond luid gejuich toen de eerste cijfers binnenkwamen. De partij stijgt van 5 naar 19 zetels, een resultaat dat met omhelzingen en tranen van blijdschap werd ontvangen. Partijleider Henri Bontenbal lijkt dan wel geen premier te worden, maar volgens nummer twee Hanneke Steen is dat geen reden tot teleurstelling. „Bij de vorige verkiezingen kwamen we op 5, nu op 19. We hebben alle reden om daar heel tevreden mee te zijn.”

Het CDA stond de afgelopen maanden stevig in de schijnwerpers. In de peilingen stond de partij lange tijd tweede, mede doordat veel partijen de PVV uitsloten als coalitiepartner. De winst wordt gezien als een stevige terugkeer van de christendemocraten op het politieke toneel.

JA21 groeit van marginaal naar meespelend

Ook bij JA21 sloeg de sfeer om in pure euforie. In de Grote Kerk in Den Haag, waar de partij de uitslagenavond hield, klonk luid applaus en werden high fives uitgedeeld. De partij stijgt van 1 naar 9 zetels. Voormalig PVV’er en nummer drie Ingrid Coenradie noemt het „megablij en megatrots”. „We doen mee. We zitten straks aan tafel en wij doen ertoe. Dat hebben we met dit getal laten zien.”

Volgens Coenradie is de partij klaar voor regeringsdeelname. „We hebben echt goede mensen met ruime ervaring die snappen hoe politiek werkt, ook als het lastig is en ook met moeilijke partijen.”

VVD opgelucht na moeilijke campagne

Bij de VVD was de stemming opgelucht, ondanks een licht verlies. De partij gaat van 24 naar 23 zetels en ziet dat als een meevaller na een moeizame campagne. In de zaal klonk gejuich toen bleek dat de schade beperkt bleef en dat GroenLinks-PvdA vijf zetels verloor. Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen noemde de uitslag „superblij makend”.

De campagne van Dilan Yeşilgöz kende veel tegenslagen. Een rel rondom zanger Douwe Bob zorgde voor een vrije val in de peilingen, waar de partij even op 14 virtuele zetels stond. In de laatste weken wist Yeşilgöz het tij te keren met de boodschap dat ze inzet op een „centrumrechtse coalitie” met CDA, D66 en JA21.

DENK houdt stand ondanks rumoerig jaar

Bij DENK klinkt tevreden gejuich. De partij behoudt haar drie zetels, waarmee ze stabiel blijft na een onrustig jaar. Lijsttrekker Stephan van Baarle keerde deze zomer terug na een intern conflict, en volgens partijoprichter Tunahan Kuzu is de strijd nog niet voorbij. „In de loop van de avond krijgen we de steden waar wij altijd goed scoren”, zei hij, doelend op Rotterdam, Utrecht en Arnhem. „Ik ben ervan overtuigd dat het later op de avond nog gaat groeien.”

DENK wist sinds de oprichting in 2015 telkens een vaste plek in de Kamer te behouden. De partij hoopt met de nieuwe campagne vooral jonge kiezers met migratieachtergrond te blijven aanspreken.

50PLUS keert terug op het Binnenhof

Voor 50PLUS voelt de uitslag als een herstart. De ouderenpartij haalt volgens de eerste exitpoll twee zetels en keert daarmee terug in de Kamer. „Eindelijk maken al die 50-plussers een kans dat hun stem echt wordt gehoord in Den Haag”, zegt lijsttrekker Jan Struijs. Hij noemt het resultaat „heel veel hoopgevend” en blijft de rest van de avond de cijfers volgen. „We zijn er nog niet, maar we zijn een heel eind.”

De partij hoopt met dit resultaat opnieuw een rol te spelen in het debat over pensioenen en zorg. Voor veel oudere kiezers voelt de terugkeer als een overwinning na jaren van interne onrust binnen de partij.

De officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2025 wordt in de loop van donderdag bekendgemaakt. De definitieve zetelverdeling kan nog iets afwijken van de eerste exitpoll.

