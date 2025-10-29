Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Exitpoll: D66 maakt klapper met 27 zetels, dreun voor GL/PvdA

D66 gaat met 27 zetels aan kop in de exitpoll van de Tweede Kamerverkiezingen 2025 die onderzoeksbureau Ipsos I&O in opdracht van NOS en RTL hield. De partij wordt gevolgd door de PVV met 25 en de VVD met 23. Daarna volgen GroenLinks-PvdA met 20 zetels en het CDA met 19.

Wie van de partijen de meeste stemmen heeft gekregen, is volgens Ipsos nog „too close to call”. De exitpoll heeft een foutmarge van één zetel en soms zelfs twee. Dat maakt het nog onzeker wie de grootste partij van Nederland wordt.

JA21 stijgt fors, van 1 naar 9 zetels. Forum voor Democratie gaat van 3 naar 6. BBB zakt van 7 naar 4 zetels. De SP komt uit op 3 zetels, net als DENK en de Partij voor de Dieren. Volt en 50PLUS winnen elk één zetel. Nieuw Sociaal Contract, dat in 2023 nog 20 zetels haalde, verdwijnt volgens deze indicatie uit de Kamer.

Exitpoll Tweede Kamerverkiezingen 2025 (Ipsos I&O, 21.30 uur)

Partij Zetels 2023 Exitpoll 2025 Verschil D66 9 27 +18 PVV 37 25 -12 VVD 24 23 -1 GL-PvdA 25 20 -5 CDA 5 19 +14 JA21 1 9 +8 FVD 3 6 +3 BBB 7 4 -3 SP 5 3 -2 DENK 3 3 0 PvdD 3 3 0 SGP 3 3 0 ChristenUnie 3 2 -1 50PLUS 0 2 +2 Volt 2 1 -1 NSC 20 0 -20

De officiële tellingen uit de gemeenten volgen later vanavond. Kleine plaatsen zoals Schiermonnikoog en Rozendaal zijn vaak als eerste klaar. De definitieve uitslag wordt vrijdag 7 november vastgesteld door de Kiesraad.

Reacties