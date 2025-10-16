Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een euro meer betalen per kilo vlees: meerderheid van de Nederlanders vindt ’t prima

Wat zou jij ervan vinden als al het vlees per kilo een euro in prijs stijgt? Volgens een peiling in opdracht van de TAPP Coalitie vindt een meerderheid van de Nederlanders, 63 procent, dat geen probleem. Veel mensen lijken dus bereid te zijn voor het betalen van een ‘eerlijke heffing op vlees’, zo stelt de organisatie.

Wel moet gezegd worden dat de TAPP Coalitie vooral strijdt tegen klimaatverandering en hamert op maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, dus volledig ongekleurd is het onderzoek niet. Toch is er een trend te zien: in 2023 lag het percentage nog op 59 procent, volgens de toenmalige peiling. En dat terwijl vlees in 2025 al duurder is dan toen. Varkensvlees en kip stegen met 5 procent in prijs, rundvlees met 34 procent.

Meer betalen per kilo vlees

Een ‘eerlijkheidsheffing op vlees’ zou zo’n 600 miljoen euro per jaar opbrengen. Volgens de respondenten van het onderzoek (1009 mensen in een representatieve groep) zou dat geld moeten worden ingezet om boeren te belonen die verduurzamen op het gebied van dierenwelzijn, stikstof, klimaat en natuur.

Volgens de peiling zouden bijna twee op de drie Nederlanders een eerlijke vleesprijs willen zien in een volgend regeerakkoord. In de huidige prijs van vlees worden de maatschappelijke lasten van dierlijke eiwitproductie voor milieu en dier niet meegerekend. Zelfs als ‘we’ met z’n allen 3 euro per kilo extra zouden moeten betalen, blijft 48 procent daar positief tegenover staan.

Daarnaast vindt 52 procent van de respondenten dat vlees en zuivel onder het btw-tarief van 21 procent zouden moeten vallen. In ruil daarvoor zou de btw op groente en fruit naar 0 procent moeten gaan.

Reacties