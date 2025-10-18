Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voor het eerst in bijna een halfjaar nergens warmer dan 15 graden

Voor het eerst sinds 24 april is het zaterdag nergens in Nederland warmer geworden dan 15 graden, meldt Weeronline. In Vlissingen en Hoek van Holland tikte de thermometer 14,5 graden aan, maar bij alle andere officiële meetstations was het koeler. De laagste maximumtemperatuur werd gemeten in Nieuw Beerta: 11,4 graden.

Daarmee is een einde gekomen aan een aaneengesloten periode van 175 dagen waarop het kwik ergens in het land naar 15 graden of meer steeg. Dat is net geen record: in 1966 was hier 181 dagen achter elkaar sprake van. In 2011 duurde deze ‘zachte’ periode ook 175 dagen.

Gemiddeld stijgt de temperatuur volgens Weeronline pas op 24 februari weer tot boven de 15 graden. Maar lokaal kan dat al eerder gebeuren. Weeronline brengt onder meer de jaarwisseling van 2022-2023 in herinnering, toen meerdere warmterecords sneuvelden. In De Bilt werd het op 31 december 2022 15,9 graden. In het Limburgse Ell en Arcen steeg het kwik tot 17,6 graden.

ANP

