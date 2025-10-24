Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eerste debat met Wilders verloopt fel, partijen sluiten samenwerking met PVV uit

Met nog zes dagen te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen stond gisteravond het eerste televisiedebat mét PVV-leider Geert Wilders op het programma. De thema’s wonen, asiel en zorg kwamen uitgebreid aan bod.

Ondanks de felle discussies waren de leiders van CDA, VVD en GroenLinks-PvdA het over één ding eens: zij willen niet met de PVV in een coalitie.

Wilders terug op tv na terreurdreiging

Het SBS-debat was het eerste optreden van Wilders sinds hij zijn campagne had gepauzeerd vanwege een mogelijke terreurdreiging uit België. Eerder zegde hij onder meer het NOS-radiodebat en het RTL-debat van vorige week af. Over zijn aanwezigheid bij SBS zei hij: „De vorige keer was het goed bevallen.”

Wilders opende het debat met een aanval op VVD-leider Dilan Yeşilgöz, die droog reageerde: „Ik sla een rondje over.”

‘Nederlanders moeten voorrang krijgen’

Het debat begon met het onderwerp wonen. Politici kregen een vraag van een vrouw wier dochter al zeven jaar op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning. CDA-leider Henri Bontenbal zei dat gemeenten meer vrijheid moeten krijgen in hoe ze woningen verdelen. Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) benadrukte dat er vooral méér huizen gebouwd moeten worden.

Wilders ging een andere kant op: volgens hem moeten Nederlanders voorrang krijgen op woningen, en hij pleitte opnieuw voor een volledige asielstop. Over één ding waren de partijen het wél eens: minder regels en procedures zijn nodig om sneller te kunnen bouwen.

Felle discussies over asiel en migratie

Het debat over asiel en migratie duurde het langst. Presentatoren Wilfred Genee en Merel Ek hielden de regie stevig in handen, met een toeter in de hand om te drukke discussies af te breken – die uiteindelijk ook gebruikt werd.

Een man uit Rotterdam vertelde dat hij zich niet meer thuis voelt in zijn eigen buurt. Bontenbal zei dat integratie beter moet, door immigranten te helpen met taal en werk. Wilders sloot zich aan bij de zorgen van de man, waarna Yeşilgöz reageerde dat mensen die zich niet aan Nederlandse normen houden „de deur gewezen” moeten worden.

Ze haalde ook hard uit naar Wilders: „De PVV bestaat uit één man met een Twitteraccount. Verder is het helemaal niks.” Die opmerking leverde haar een luid applaus op.



Zorgkosten blijven heet hangijzer

Het eigen risico in de zorg kwam ook aan bod. Een vrouw vertelde dat ze zorg mijdt omdat ze het eigen risico niet kan betalen. Yeşilgöz gaf aan dat de totale zorgkosten te hoog zijn en dat het verlagen van het eigen risico volgens haar niet realistisch is. Ze beloofde in plaats daarvan het leven op andere manieren betaalbaarder te maken, bijvoorbeeld door brandstofaccijns niet te verhogen.

Wilders herhaalde dat hij het eigen risico helemaal wil afschaffen. Timmermans noemde hem daarop „de grootste gratis bierbrouwer ter wereld”, verwijzend naar het feit dat de PVV haar plannen niet laat doorrekenen.

Na afloop van het debat vertrok Wilders als enige direct, zonder de pers te woord te staan.

